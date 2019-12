28 aprilie, ora 22:55 de minute - este ora exacta la care Razvan Ciobanu a murit, in teribilul accident din judetul Constanta. Asadar, in mod oficial, trupul sau neinsufletit a fost gasit de localnici dupa 8 ore de la momentul impactului.

Detaliile cutremuratoare vin dupa clasarea celor doua dosare, deschise pe numele reputatului creator de moda. Procurorii au decis, negru pe alb, ca moartea lui Ciobanu a avut loc in urma accidentului de circulatie. Nu purta centura de siguranta si conducea, in plina noapte, cu peste 120 de kilometri pe ora.

Din momentul in care designerul a iesit de pe sosea si pana cand s-a izbit cu masina de un copac, au trecut 20 de secunde.

Citeste si: Detalii înfiorătoare în cazul copiilor exploatați sexual de părinți! Abia acum s-a aflat prin ce chinuri au trecut ani la rând

Misterul morții lui Răzvan Ciobanu. Ce spune Laura Vicol

Chiar daca parchetul a clasat dosarul ca accident de circulatie, apropiata desingnerului- Laura Vicol - sustine ca medicii au luat in calcul doua ipoteze. Razvan Ciobanu ar fi suferit un atac cerebral sau un infarct, inainte de producerea accidentului.

Insa organele interne ale creatorului de moda au fost prea deteriorate ca sa se poata verifica aceste suspiciuni.

A ramas, insa, un mister felul in care s-a produs accidentul. Initial se vorbea despre 5 substante interzise pe care Razvan Ciobanu le-ar fi consumat in club, inainte sa urce la volan. Asa s-ar fi explicat de ce a gresit drumul catre Bucuresti si de ce a pierdut controlul volanului in timp ce gonea pe sosele, Insa dosarul a fost inchis inainte sa se faca lumina in acest caz.

Inainte sa moara intr-un accident de masina devastator, Razvan Ciobanu petrecuse in statiunea Mamaia, la un festival de muzica electronica. Imaginile aparute dupa moartea sa contureaza suspiciunea ca designerul ar fi consumat, intr-adevar substante halucinogene.

Pe timpul zilei a aparut intr-un restaurant din nordul statiunii Mamaia iar martorii au povestit ca a intrat in bucataria localului si ar fi spus angajatilor ca cineva il urmareste.