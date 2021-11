Misterul perucilor din tinerețea lui Benone Sinulescu! Motivul pentru care le-a dat foc după Revoluție: „Am cheltuit o avere...”

In articol:

Benone Sinulescu a fost un artist iubit de o țară întreagă, iar vestea morții a venit ca o un șoc atât pentru apropiați, cât și pentru fanii artistului. Artistul nu obișnuia să vorbească foarte des despre pierderea podoabei capilare, motiv pentru care, în tinerețe, nu apărea pe scenă fără perucă.

El avea o colecție întreagă și nu putea să apară în fața fanilor fără perucă.

După Revoluția din 1989, Benone Sinulescu a început să renunțe la acest obicei de a purta peruci. Mai mult decât atât, el a fost nevoit să renunțe definitiv la unele dintre perucile din colecția lui, pentru care a plătit o „mică avere”. Din întreaga lui colecție de 100 de peruci, Benone Sinulescu a mai păstrat doar 20 de peruci, pe care le-a ținut în casa părintească. Cea care l-a convins să renunțe la ele ar fi fost chiar soția artistului, Elena Sinulescu.

„Unele dintre ele, care mi s-au părut mai deteriorate, le-am dat foc, mai am unele, cred că am mai rămas cu 20. Perucile erau un supliciu pentru mine, din cauza transpiraţiei ieşeam din sălile de spectacol ca un şobolan. Acum, când mă uit în urmă, mă gândesc cât de țăcănit am fost că le-am purtat. Am cheltuit o avere pe peruci. Nu cred că aș mai purta peruci. Când am început să mă rad în cap, am lansat o modă. Unii se rad acum chiar dacă au păr”, a declarat Benone Sinulescu, pentru

Benone Sinulescu purta peruci în tinerețe

Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de moartea lui Benone Sinulescu?

Elena Sinulescu a făcut primele declarații despre moartea regretatului artist. Ea a dezvăluit că doar cu o zi înainte de sfârșitul tragic al soțului ei, cei doi au împlinit 40 de ani de la căsătorie. Femeia este devastată de această veste, ea fiind cea care l-a găsit fără suflare în locuința lor.

„Nu mai sunt om. Ieri (n.r. miercuri) am făcut 40 de ani de la căsătorie, el a murit azi la ora 14:00. A murit acasă, nu a avut covid, a avut pneumonie, i-am cumpărat concentrator de oxigen. Veneau medicii periodic, acasă și avea două femei care s-au ocupat de el și l-au îngrijit așa cum trebuie. Fără el viața nu mai e la fel. Ne-am făcut cavoul la Arad, la cimitir, abia l-am convins să îl facem.

M-am gândit că suntem bătrâni”, a declarat Elena Sinulescu, pentru Click!