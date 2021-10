Misty s-a lăsat de muzică! Vedeta a studiat psihologia și vrea să vindece suflete, după ce a fost la rândul ei victimă: "Atunci nu știam că sunt victima unui om care mă abuzează emoțional, care-mi face niște răni psihice"

In articol:

Misty a făcut în urmă cu puțin timp un anunț care cu siguranță îi va întrista pe fanii ei. Aceasta a dezvăluit că nu se va mai ocupa de lansat piese, ci se reprofilează în cu totul alt domeniu! Partenera de viață a lui Keo s-a pregătit temeinic și urmează să devină psiholog.

Aceasta spune că a cochetat mult timp cu acest domeniu, mai ales că atunci când prietenele ei aveau o problemă de familie veneau la ea pentru sfaturi. De asemenea, blondina a fost pusă în mai multe situații grele care au îndemnat-o să

meargă pe această cale!

Misty s-a reprofilat, a terminat psihologia și vrea să profeseze în domeniu

Artista spune că vrea să vindece suflete, căci și ea fost la rândul ei o victimă a unui șantaj emoțional care a lăsat urme adânci. Muzica nu mai este calea prin care să poată să facă acest lucru, ca urmare a pandemiei de coronavirus, așa că va deveni psiholog cu normă întreagă!

„Da, îmi doresc să urmez această carieră. Cu muzica îmi este din ce în ce mai greu. Sunt din ce în ce mai puține evenimente. Majoritatea artiștilor încearcă să-și găsească și alte activități pe lângă. De mică am avut o chemare, mă trezeam că sunt psihologul prietenelor. Sunt specializată pe terapii de familie.

Am rămas însărcinată în primul an de facultate și mi-am dat seama cât de tare mă pasionează psihologia copilului. Mi-am răspuns la anumite întrebări. În viață am întâlnit diverse persoane cu tulburări de personalitate și m-au marcat și au avut un impact destul de puternic asupra mea. Eu am avut de a face cu tulburarea de personalitate narcisică, care este destul de întâlnită în domeniul nostru. Atunci nu am știut ce se întâmplă, că sunt victima unui om care nu-și conștientizează problema, că te abuzează emoțional și îți face niște răni psihice. Poți rămâne marcat. Să ajungi la anxietate, depresie, să-ți pierzi încrederea în sine", a povestit Misty despre noua ei profesie.

Misty, despre viața de familie și relația cu fiica sa

Tânără a mai povestit și că fiica ei are șanse foarte mari să facă o carieră din muzică, mai ales că de la o vârstă foarte fragedă fredona piesele lui Michael Jackson. Misty și fetița au o relație aparte, fiind extrem de aporpiate una de alta.

„E pasionată de muzică, de foarte mică. Îmi amintesc că nu știa să vorbească, dar fredona «Purple Rain». La noi se aude constant muzică în casă. Preferatul ei este Michael Jackson.

Mi-a fost foarte greu să iau o bonă, sunt foarte posesivă. Și ea a fost într-un fel foarte dependentă, până la un an și ceva. Eu nu puteam să mă ridic în picioare de pe canapea că intra în panică. Acum m-am relaxat, ea e mai măricică", a povestit Misty despre experiența ca mămică.