Mitică Dragomir face praf decizia de suspendare a Simonei Halep: "Când le bați pe marile campioane, îți faci mari dușmani". Ce motive ar exista în spatele scandalului de dopaj| EXCLUSIV

Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de patru ani, decizia fiind comunicată în cursul zilei de marți.

Sportiva este susținută de milioane de fani și sute de mii de persoane publice, numeroase vedete din lumea sportului românesc și internațional lăsându-i mesaje în mediul online.

Greii sportului românesc i-au transmis mesaje de încurajare, iar decizia i-a luat pe muți prin surprindere. Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF este în continuare de părere că Simona nu ar fi primit această suspendare dacă nu era româncă și mai ales dacă nu și-ar fi făcut o serie de dușmani prin performanțele extraordinare pe care le-a avut.

Dumitru Dragomir face praf decizia de suspendare a Simonei Halep

De-a lungul carierei sale, Simona Halep s-a bucurat de un succes extraordinar! În 2017 și 2018, Halep a încheiat pe locul 1 clasamentul WTA. A intrat în teren împotriva unora dintre cele mai mari jucătoare din lume și a învins, reușind astfel să atingă succes după succes.

Dumitru Dragomir este de părere că aceste realizări au dus și la dușmani ai Simonei, nu doar la fani și la dragostea publicului. Fostul șef al LPF a spus în repetate rânduri că dacă Simona Halep nu ar fi fost româncă, suspendarea aceasta nu ar fi existat.

În prezent, el este de părere că decizia în cazul Simonei Halep se va schimba. Sportiva are dreptul să conteste verdictul dat de tribunal, iar astfel s-ar putea ca cei patru ani să se reducă la doi.

"Părerea mea este că îi va diminua din pedeapsă, va rămâne cred că cu 2 ani, pentru că este fără precedent să îi dai atâta suspendarea, mai ales că acum am înțeles că s-au făcut și teste din păr și se pare că nu are niciun fel de component al acestei substanțe. Nu ar exista în corpul ei.

Nu știu, dar până am să mor eu spun că dacă nu era româncă, nu se întâmpla ce s-a întâmplat și în momentul în care le bați pe marile campioane, îți faci mari dușmani. Așa este peste tot în lume", a mărturisit Dumitru Dragomir, pentru WOWbiz.ro.

Simona Halep, suspendată pentru o perioadă de patru ani

Marți, Agenția de Integritate în Tenis (ITIA), a anunțat că un tribunal independent a decis că Simona Halep să fie suspendată pe o perioadă de patru ani.

Decizia nu este una definitivă, aceasta poate fi contestată.

Simona Halep are 21 de zile să facă apel în acest caz. Reamintim că în urmă cu un an, Simona Halep a fost depistată pozitiv pentru Roxadustat, picând astfel testul de dopaj. La acel moment, campioana a anunțat că începe cel mai greu meci din viața ei. Testul de dopaj picat a fost unul dintre cele de rutină, realizate pentru US Open 2022. Ulterior, Simona a mai primit o nouă acuzație, referitoare la pașaportul său biologic.

Pe 11 septembrie 2023, tribunalul a decis că Simona Halep a încălcat "intenţionat" regulamentul anti-doping internațional în ambele cazuri pentru care a fost judecată. Decizia nu este încă definitivă, astfel că jucătoarea poate ataca cu apel. Indiferent care va fi decizia finală, jucătoarea va fi nevoită să o ia de la capăt, ca și cum nu ar fi jucat niciodată tenis.

Simona Halep, prima reacție după ce a primit decizia privind suspendare

La scurt timp după ce vestea suspendării a fost publică, Simona Halep a postat un mesaj emoționant în mediul online. Sportiva va continua lupta și face tot posibilul să își dovedească nevinovăția.

"Astăzi, un tribunal din cadrul Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA) a anunțat o decizie provizorie în cazul meu. Ultimul an a fost cel mai greu meci din viața mea şi, din păcate, lupta mea continuă. Mi-am dedicat viața tenisului. lau foarte în serios regulile care guvernează sportul nostru şi mă mândresc cu faptul că nu am folosit niciodată, în mod conștient sau intenţionat, vreo substanță interzisă. Am refuzat să accept decizia de suspendare pentru patru ani si am contestat-o potrivit prevederilor legale.

Într-o decizie de 126 de pagini, tribunalul a admis ambele acuzații aduse de ITIA – un test de urină pozitiv pentru o substanță interzisă și o încălcare a Programului de Pașaport Biologic (ABP).

Reprezentanții mei și cu mine am prezentat ITIA și tribunalului dovezi convingătoare în sprijinul apărării mele și am formulat mai multe întrebări legitime cu privire la concluziile la care s-a ajuns în legătură cu dosarul ABP. Deși sunt recunoscătoare să am în sfârşit un deznodământ in fata unui tribunal, după numeroase întârzieri nefondate și cu sentimentul de a trăi în purgatoriu timp de peste un an, sunt șocată și extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal", este doar o parte din mesajul transmis de Simona Halep, pe contul său de Instagram.

