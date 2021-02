Mitică Dragomir s-a infectat cu COVID-19 după vaccinare! Primele declarații: „Nu mai știu ce să cred. Am făcut un test și..”

In articol:

Mitică Dragomir s-a infectat cu COVID-19, după ce a făcut vaccinul împotriva virusului. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a făcut primele declarații după ce a primit un rezultat pozitiv la test. Din fericire, starea lui este una bună și nu are simptome.

„Da, este adevărat că sunt în carantină. Am făcut un test și a ieșit negativ, iar apoi am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv. Practic, am COVID.

Mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu`, dar respect regulile. Nu mai știu ce să cred. Eu am făcut și vaccinul… Acum, aștept rezultatele unui alt test, mi-am mai făcut unul, ca să fiu sută la sută sigur… Vom vedea ce va fi”, a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport.

Peste 2000 de cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a transmis sâmbătă, 13 februarie, un nou comunicat privind numărul cazurilor de COVID-19 de la noi din țară. Conform informațiilor, în ultimele 24 de ore, 2415 persoane au fost testate pozitivi.

În total, până acum, în România au fost testate pozitiv pentru COVID-19 760.091 persoane, dintre care 706.394

au fost declarați vindecați.

19.325 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat până acum în România, dintre care 48 (27 bărbați și 21 femei) în ultimele 24 de ore.

969 de persoane sunt în acest moment stare gravă, internate la secția de Terapie Intensivă, dintr-un total de 6.915 pacienți.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.707.776

teste RT-PCR și 199.649

de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.849 teste RT-PCR (11.782 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.067 la cerere) și 6.723 de teste rapide antigenice.