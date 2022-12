Moartea l-a avertizat, dar Christian Sabbagh nu a renunțat! Prezentatorul de știri face mărturii cutremurătoare despre ororile trăite pe front: "A fost primul semn că trebuie să renunț" | EXCLUSIV

In articol:

Christian Sabbagh se numără printre cei mai buni jurnaliști din România, cu o experiența vastă în jurnalism. Puțini știu însă faptul că celebrul prezentator și-a petrecut o bună parte din copilărie în Liban.

Christian Sabbagh a venit din Liban să devină jurnalist în România

Celebrul prezentator TV Christian Sabbagh are o familie mare și împlinită. Jurnalistul este tatăl a 4 copii frumoși, doi dintre ei provenind din căsătoriile sale anterioare.

Christian Sabbagh are o poveste de viață foarte interesantă, ce merită auzită. Prezentatorul de știri s-a născut în Liban, a crescut acolo, iar mai apoi a venit în România. Aici și-a creat o carieră impresionantă și și-a întemeiat o familie foarte frumoasă. Drumul a fost greu, dar rezultatele au făcut să merite.

"În 1987 eu am venit din Liban și m-am stabilit în România, mai exact la Vălenii de munte. Cum la vremea aceea aveam dublă cetățenie, fiecare elev se pregătea să dea după absolvirea bacalaureatului la o facultate. Inițial am vrut să dau la academia de poliție, dar nu se putea, pentru că aveam dublă cetățenie și asta presupunea să renunț la cetățenia libaneză și nu am acceptat așa ceva. E ca și cum te naști cu două mame și nu poți să renunți la una dintre ele. Ca atare, am ales o meserie complementară și am plecat direct ca și corespondent de război, adică pentru mine nu a existat așa o introducere în ale jurnalismului, direct în zonele de conflict.", a declarat Christian Sabbagh, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Christian Sabbagh era să își piardă viața pe front, dar nu a renunțat la meserie

Christian Sabbagh a fost avertizat de destin că frontul e periculos, însă jurnalistul nu s-a lăsat, ba din contră. Și-a demonstrat că rezultatele excelente necesită riscuri, astfel continuând să meargă la război, în rolul de reporter. Prezentatorul de știri Kanal D ne-a povestit prin ce orori a trecut.

"Mai întâi în Liban, în Orientul Mijlociu, apoi în Serbia, în cea de-a doua parte a războiului sârb, vorbesc de anii 1999, unde era să și mor. La vremea respectivă, nu mai puteai intra în Serbia ca și jurnalist, puseseră granițele. Am recurs la un tertip, am însoțit un convoi umanitar de cruce roșie. Mi-am făcut reportajele, chiar făceam transmisiuni într-un oraș foarte bombardat, pentru că era și puternic industrializat și ăștia credeau că de fapt acolo se fabrică mașini și rachete, bombe. Pe autostrada Belgrad-Niche, am fost lovit de o rachetă N.A.T.O., eram într-o mașină, însoțeam un convoi și am scăpat cu viață, miraculos. Ăsta ar fi fost primul semn că dom'le ar trebui să renunț, dar din contră. Văzând ororile astea ale războiului, a început să îmi placă să transmit din zone de conflict și așa am ajuns și în Africa și în Siria. Unde erau zone de război, acolo mă duceam.", a mărturisit Christian Sabbagh, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

