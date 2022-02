Moartea l-a pândit pe Jador de trei ori într-o singură zi! Cum a reușit artistul să scape de ceasurile rele: „M-am rugat la Dumnezeu”

In articol:

Jador a făcut dezvăluiri incredibile. Puțini știu că acesta a fost la un pas de moarte de trei ori, într-o singură zi! Chiar mama lui este cea care l-a avertizat. Conform declarațiilor artsitului, femeia are adesea viziuni, iar noaptea visează viitorul.

Imediat cum i s-a arătat în vis că fiul ei va avea trei cumpene, l-a avertizat de îndată. Jador spune că s-a rugat la Dumnezeu ca până la finalul zilei să rămână în viață, iar rugăciunile i-au fost ascultate.

„Are Dumnezeu un plan cu noi și încă nu e nimic, mi-a spus mama. Ea are vise, tata e pastor. Ea vede lucruri, ni le spune. Mi-a spus într-o zi că pot să mor de trei ori și în acea zi era să mor de trei ori, dacă îți vine să crezi. Era să mă calce mașina, era să intru într-un TIR și a treia oara nu mai știu ce să pățesc. Trebuia să mă rog ca să-mi scape Dumnezeu viața în ziua aia, pentru că Diavolul își face meseria. Da, există lucrurile astea! Dacă Dumnezeu o boală, o primesc cu brațele deschise, deși n-aș vrea. Dacă vrei să faci ceva cu mine, nu-mi da lucruri rele, adu-mă cumva pozitiv”, a declarat Jador în podcastul Roxanei Nemeș.

Citeste si: Pensie de 5.200 de euro/luna. Asta este suma pe care o primește lunar nevasta lui..- bzi.ro

Jador spune că vrea să scape de tentațiile lumești: „Aș vrea să trăiesc după voia lui Dumnezeu”

Citeste si: „Este o zi depresivă”. Jador, anunț neașteptat de Ziua Îndrăgostiților! Ce s-a întâmplat cu artistul

Artistul spune că și-ar dori să-și trăiască viața după poruncile Domnului, însă poftele lumești sunt cele care îl împiedică. Acesta a mărturisit că și-ar dori să facă o serie de schimbări la propria persoană și să devină cea mai bună versiune a sa.

Citeste si: După ce a anunțat că s-a despărțit definitiv de Georgiana Elisei, Jador face anunțul: „Eu o iubesc pe Theo Rose”

„Eu nu trăiesc cum vreau să trăiesc eu, de fapt. Mă pierd în plăcerile vieții și-mi place să trăiesc în plăcerile vieții. De exemplu, aș putea să mă abțin de la a mânca prostii, că Dumnezeu spune despre asta. Sau despre ură, mai am puțină ură în suflet, bine nu ca alții, iert foarte ușor. Am chestii pe care vreau să le îndrept. Nu aș vrea să mai vorbesc urât, nu aș vrea să mai fac greșeli, să mai jignesc pe cineva fără să-mi dau seama. Aș vrea să postesc cât mai mult, să trăiesc după voia lui Dumnezeu! Dar nu pot, am o fire omenească!”, a mai spus acesta la „Roxana te dezbracă de secrete”.