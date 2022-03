Moartea lui Nelu Ploieșteanu, intens anchetată. Familia vrea să se facă dreptate: "Cineva trebuie să plătească pentru tot ce s-a întâmplat"

In articol:

A trecut un an de când Nelu Ploieșteanu s-a stins pe patul de spital, însă nici până astăzi nu au fost finalizate cercetările privind împrejurările în care a decedat regretatul artist. Soția și fiica acestuia au vorbit recent, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu, despre situația anchetei, dar și despre cum li

s-a schimbat viața, de când cântărețul a trecut în neființă.

Fiica lui Nelu Ploieșteanu: "Eu vreau să se facă dreptate în cazul tatălui meu"

Aneta Gavrilă, fiica lui Nelu Ploieșteanu, a dezvăluit că nu familia artistului a fost cea care a alertat autoritățile, ci procuratura s-a autosesizat în cazul decesului tatălui său. Ea a declarat că a cerut să vadă autopsia cântărețului pentru a o prezenta în fața instanței de judecată: "Niciunul dintre noi nu mai suntem cum am fost, dar asta e, mergem mai departe. Eu vreau să se facă dreptate în cazul tatălui meu. Procuratura s-a autosesizat, eu nu am cerut nimănui nimic, pentru că atunci eram prea dărâmată. Dar am fost chemată și mi s-a cerut aprobarea, să se facă investigațiile mai departe.

Soția lui Nelu Ploieșteanu [Sursa foto: Captură video]

Am fost de acord, am dat declarație. Eu consider că el a fost tratat cum ar trebui. Am vorbit cu medicii lui, care îl știau de atâția ani. Medicul lui cardiolog mi-a spus că el nu ar fi trebuit să moară din acest motiv (COVID-19). Am vorbit să văd dacă i-a ieșit autopsia defalcat, mai departe sper că lucrurile se vor îndrepta, că vom avea o finalitate pentru tot ce s-a întâmplat.", a mărturisit fiica lui Nelu Ploieșteanu, în emsiunea amintită.

Nelu Ploieșteanu [Sursa foto: Captură tv]

Nelu Ploieșteanu i-a apărut în vis soției

Soția lui Nelu Ploieșteanu a mărturisit că nu își poate reveni după moartea artistului. Femeia a fost de-a dreptul dărâmată după decesul cântărețului și spune că nu se poate obișnui deloc cu lipsa acestuia.

Acum, singurele care îi mai alină suferința sunt visele, căci doar acolo își mai vede soțul:

El era stâlpul nostru și financiar, și moral. Ne este foarte greu să putem trăi fără el. Văd eu că nu mai am putere. Nu mai pot. În fiecare seară îl visez, dar acum vreo lună și jumătate l-am visat și mi-a spus să mănânc, că am slăbit foarte rău. L-am mai visat când mi-a dat o candelă în formă de inimă și mi-a spus să nu mai plâng. Îl visez tot timpul acasă, cu copiii.", a povestit Elena, soția lui Nelu Ploieșteanu, în aceeași emisiune TV.