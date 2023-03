Moartea lui Tiberiu Ceia a adus un val de tristețe în muzica populară! Artiștii vin cu amintiri emoționante: "Mi-a spus mici secrete" | EXCLUSIV

In articol:

Îndrăgitul interpret de muzică populară Tiberiu Ceia s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, iar vestea a adus un val de tristețe în rândul publicului, dar și în inima artiștilor care l-au cunoscut și au primit sfaturi

importante de la el.

Cu o carieră impresionantă pe scenă, Tiberiu Ceia a fost o adevărată sursă de inspirație pentru colegii de breaslă și pentru artiștii mari ai zilelor noastre care au fost, cândva, la început de drum. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu vedetele și au aflat povești impresionante, dar și ce gânduri încărcate de regret au acestea astăzi.

Elena Merișoreanu, primele declarații după moartea lui Tiberiu Ceia

Îndrăgita interpretă de muzică populară l-a cunoscut pe Tiberiu Ceia în urmă cu mulți ani. Cei doi au fost colegi la Rapsodia Română de la București așa că au plecat adesea în turnee, atât în țară, cât și în diaspora.

Dincolo de momentele amuzante, de clipele frumoase, Elena Merișoreanu ne-a mărturisit că Tiberiu Ceia era un om extrem de bun și a reușit întotdeauna să stea departe de scandaluri.

"Ne cunoșteam din tinerețe, de cât aveam 16 ani. Cânta foarte frumos. Era un om și un coleg deosebit. A fost o perioadă la Rapsodia Română la București. Făceam turnee împreună. El era un om de viață și o persoană atât de deosebită.

Nu avea răutăți, el nu știa să se certe, Era o persoană deosebită! Dumnezeu să-l ierte, să-i facă drum spre ceruri că să știți că a făcut numai bine și nu a avut el cu nimeni nimic niciodată. S-a mai stins o stea din muzica populară", a mărturisit Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

Mariana Ionescu Căpitănescu, impresionată de bunătatea lui Tiberiu Ceia

Mariana Ionescu Căpitănescu și Tiberiu Ceia s-au cunoscut în anii 90, atunci când artista era la început de drum. Cei doi au participat la concerte împreună, iar cântăreața ne-a povestit că el a fost unul dintre artiștii care a încurajat mereu noua generație.

Mai mult decât atât, Mariana Ionescu Căpitănescu ne-a spus că a primit sfaturi din partea lui Tiberiu Ceia, povețe ce au încurajat-o pe tot parcursul său.

"Acest artist a fost admirat de mine din totdeauna. Atunci când l-am cunoscut, la începuturile carierei mele, a fost foarte cumsecade, foarte drăguț. A fost un model pentru mine. A fost un artist care a știut cum să se comporte cu cei mai tineri.

Ne-a integrat în grupul celor consacrați și întotdeauna mi-a dat sfaturi bune. Mi-a spus mici secrete de care trebuie să țin cont în cariera artistică și întotdeauna când ne întâlneam avea un comportament aparte față de mine și asta m-a făcut să-l port întotdeauna în suflet, să-l respect și fiecare întâlnire era o bucurie pentru mine.

Am cântat în spectacole împreună și cântecele dumnealui le cântam și eu la rândul meu. M-a încurajat de la începutul carierei, din anii `90. Întotdeauna am avut o admirație aparte pentru dumnealui și mi-a părut foarte rău acu, când am aflat că s-a stins și că nu o să-l mai văd", a mărturisit Mariana Ionescu Căpitănescu, pentru WOWbiz.ro.

Sofia Vicoveanca, îndurerată după moartea lui Tiberiu Ceia

Printre interpretele de muzică populară îndurerate după moartea lui Tiberiu Ceia este și Sofia Vicoveanca. Îndrăgita cântăreață a postat un mesaj plin de emoție pe contul său de Facebook, la scurt timp după ce a primit vestea tristă.

"Dragilor, acum câteva clipe, o bună și dragă prietenă mi-a dat vestea care mi-a luat răsuflarea: Tiberiu Ceia a plecat la Domnul...Ceeee?

Îmi plânge sufletul după omul, colegul drag Tiberiu Ceia... Tibi, Domnul să-ți primească sufletul în Sf. Lui Lumină. Sincere condoleanțe familiei și nouă, celor care l-am cunoscut! Veșnică pomenire!", a scris Sofia Vicoveanca, pe contul său de Facebook.

Fuego, mesaj emoționant după moartea lui Tiberiu Ceia

Fuego a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Facebook. Artistul are doar cuvinte de laudă la adresa lui Tiberiu Ceia, fiind impresionant de cei 50 de ani de carieră în care acesta a impresionat publicul.

"L-am pierdut pe simbolul Banatului, pe maestrul Tiberiu Ceia! Ne părăsesc pe rând, numele de aur ale scenei românești! A fost o enciclopedie a folclorului nostru, cunoscând o mulțime de detalii și repertorii din mai toate zonele, având o înțelepciune din care ai mereu ceva de învățat, fiind la bază profesor de limba și literatura română.

A avut o carieră impresionantă, de peste 50 de ani, și numeroase melodii cunoscute și iubite de toți românii, având un glas aparte, o eleganță și un strop esențial din minunile pe care țara noastră le ascunde în valorile sale.

Omenos, mereu cu glumele la el, avea sfaturi utile pentru mine de fiecare dată și încuraja tânăra generație să cânte folclor autentic, fără să-l strice sau să-l murdărească cu diverse intervenții. Banatul este descris prin cântecele sale, prin vocea plină de melisme, ce-ajunge la suflet și reușește să impresioneze! Și așa va rămâne mereu! Drum bun! Te vom păstra în suflete, cu doină, dor și omenie", a scris Fuego pe pagina de Facebook.

