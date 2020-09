In articol:

Joao Guilherme Torres Fadini, un tânăr din Brazilia nu s-a gândit că se va poza pentru ultima dată cu iubita lui, Larissa Campos. Cei doi tineri erau în culmea fericirii, iar în câteva minute destinul lor s-a schimbat la 180 de grade.

Pe 31 august, cei doi tineri sărbătoreau atunci logodna la barajul Itupararanga din statul brazilian Sao Paulo. Tânărul a plonjat în lac să faco baie cu prietenii lui și s-au luat la întrecere, informează Mirror.co.

„M-a sărutat pe frunte și apoi și-a scos tricoul și a intrat în apă împreună cu prietenii noștri. Mi-a cerut să îl aștept și mi-a spus că mă iubește și că se întoarce imediat. Au început o cursă de înot către celălalt mal. Aproape toată lumea a renunțat și au rămas doar el și cumnatul meu Gabriel”, a povestit Larissa, iubita lui.

Cei doi bărbați au înotat până când Joao a dispărut sub apă. După o oră și jumătate de căutări, scafandrii i-a găsit trupul neînsuflețit.

Iubita lui, distrusă de durere. Tragedia s-a întâmplat la cinci minute după ce s-au fotografiat împreună

Cei doi tineri în vârstă de 24 și 25 de ani ar fi trebuit să se căsătorească în luna mai a anului viitor.

„Tot ceea ce gândesc și visez este el. Acum nu mai am decât amintiri despre tot ceea ce am trăit și am visat să experimentăm împreună. Noi mereu ne-am iubit la intensitate maximă. Noi am iubit viața. Suntem cu toții întristați și șocați, dar sperăm că vom fi mai puternici, iar el va avea grijă de noi”, a mai declarat Larissa, potrivit aceleași surse citate.