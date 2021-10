Modalitatea prin care Gabriela Prisăcariu își oprește copilul din plâns! Soția lui Dani Oțil a fost aspru criticată

In articol:

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu mai puțin de o lună de zile. Blondina a postat recent un videoclip la secțiunea de stories de pe Instagram, care a atras atenție negativă din partea mai multo mămici. Videoclipul avea ca scop să îi amuze pe urmăritori, însă Gabriela Prisăcariu nu se aștepta la ce a urmat.

Soția lui Dani Oțil a distribuit un videoclip cu ea, în timp ce conducea și pe bancheta se afla cel mic, car a început să plângă. Pentru a îi amuza pe fanii ei, Gabriela Prisăcariu a dezvăluit că dă muzica mai tare atunci când copilul ei plânge, pentru a nu îl mai auzi.

„Ce faci când plânge copilul în mașină? Dai muzica mai tare ca să nu-l mai auzi”, a spus Gabriela Prisăcariu, al Instastory.

Multe persoane nu au înțeles gluma vedetei, așa că i-au trimis mesaje și s-au arătat dezamăgiți de ceea ce au văzut și auzit. „Ce idee idioată…mă dezamăgești”, a fost una din reacțiile primite de vedetă, pe care a distribuit-o la Instastory.

Gabriela Prisăcariu și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Gabriela Prisăcariu, criticată pentru aparițiile în lenjerie intimă

La scurt timp după ce a născut, Gabriela Prisăcariu s-a pozat în lenjerie intimă și a distribuit fotografia cu fanii ei. Multe persoane au criticat-o pentru gestul făcut, iar soția lui Dani Oțil a răbufnit.

„Comentariile la poza de ieri sunt, pur si simplu, amuzante. Adică, pozele astea pun presiune pe mămicile care nu-și revin. Păi ar trebui să vă motiveze și de ce noi femeile suntem atât de rele? Ce-ați vrea, să vă arăt cum arăt în pijamale după o noapte nedormită? Nu înțeleg. Și eu m-am îngrășat 20 de kilograme în sarcină, în două săptămâni am dat jos 10 kg, mai am 10.

Sunt de departe la forma mea dinainte de sarcină, la pătrățele. Mai am burtică..este vorba despre faptul că mă simt bine în pielea mea și mă simt fericită. Am un ghemotoc aici lângă mine. De ce vă frustrează, nu înțeleg care sunt frustrările voastre. Am celulită și eu, v-am zis. Sunt de departe de a arăta cum arătam eu înainte de sarcină, dar asta nu înseamnă că e o tragedie. Care e frustrarea, că nu înțele? Și logic că mă postez în chiloți, m-am postat înainte de sarcină, în timpul sarcinii și după”, a spus Gabriela, pe pagina ei de Instagram.