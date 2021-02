Modelele Best Studios au la începutul anului 2021 mai multe șanse să-și sporească încasările

" Adevărul nespus" (dar cunoscut de către toți cei care fac parte din industrie) despre videochat: acest job ajunge să ofere încasări mari atunci când și munca este pe măsură. Mitul conform căruia videochatul este o meserie ușoară a fost răspândit de către cei care nu au încercat niciodată jobul de model de videochat.

Best Studios, cel mai bun studio de videochat din București, activează în această industrie de două decenii și a reușit să transforme modele fără experiență în modele de top cu cele mai mari

încasări din lume datorită sistemului performant de training dezvoltat pe parcursul anilor de activitate, dar și datorită tehnicii de lucru multi-site.

Avantajele modelelor de videochat care lucrează pe mai multe site-uri

Videochatul multi-site presupune ca un model de videochat să lucreze simultan pe mai multe platforme de videochat. Best Studios a încheiat până în momentul actual acorduri cu peste 10 site-uri de profil, iar modelele își pot alege site-urile pe care vor să activeze în același timp. Aceste site-uri pot să fie împărțite în 4 mari categorii în funcție de modul în care se desfășoară activitatea online, în funcție de cerințe și reguli: Glamour, Non Adult, Girl Next Door și Freemium.

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

Indiferent de categoria pe care modelele o aleg, lucrând pe mai multe site-uri

în același timp, tinerele au avantaje garantate și multiple:

• Posibilitatea de a-și crește încasările. Lucrând simultan pe mai multe site-uri, modelele pot interacționa cu o plajă mult mai mare de oameni și cu diverse tipologii de membri. În plus, orele de vârf diferă de la site la site, ceea ce înseamnă că dacă nu există trafic atât de mare pe un site, modelul are oricând la dispoziție alte site-uri pe care poate câștiga bani.

• Fără timp mort. Lucrând pe mai multe site-uri simultan, timpul fără activitate apare doar atunci când modelul de videochat dorește să ia o pauză. În videochat, fiecare minut petrecut online înseamnă bani, iar lucrând pe mai multe site-uri în același timp, modelul are foarte multe șanse să nu aibă deloc timp pierdut.

• Experiență. În videochat experiența face diferența dintre modele.

În acest domeniu, modelele au de-a face cu numeroase situații, cu diverse caractere, personalități, și doar prin experiență pot să își îmbunătățească abilitățile de comunicare, de abordare a situațiilor, de gestionare a unor posibile tensiuni, de persuasiune.

• Cel mai avantajos site. Prin lucrul simultan pe mai multe site-uri, un model de videochat poate să își dea seama care sunt site-urile de videochat care i se potrivesc cel mai bine și care îi aduc cele mai multe încasări. Practic, modelele văd care este „stilul” care li se potrivește cel mai bine. Activând încă din primele zile pe mai multe site-uri, un model de videochat își poate da seama în maximum 3 luni de zile care este categoria pe care dorește să rămână și site-urile care îi oferă cele mai mari încasări. În schimb, dacă un model de videochat activează pe un singur site 3 luni de zile și la sfârșitul acestei perioade își dă seama că nu este ceea ce dorește, îi vor trebui încă 3 luni pentru a vedea dacă se acomodează pe un alt site și, în acest fel, în 6 luni poate să nu aibă aproape deloc încasări.

• Sistem ideal pentru modelele de top. Modelele de top sunt femei foarte ambițioase și, indiferent de nivelul încasărilor lunare, vor mai mult. Astfel, modelele Best Studios pot lucra pe până la 3 site-uri simultan pentru a putea să își majoreze și mai mult încasările.