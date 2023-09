Modelul care l-a inspirat pe Mehmet Yilmaz Ak, procurorul Pars din “Secrete de familie”, este chiar tatăl actorului, polițist de carieră

Mehmet Yılmaz Ak, un actor cu o carieră impresionantă, a avut oportunitatea de a interpreta numeroase personaje atât pe micul ecran, cât și pe marele ecran. Rolul Pars, procurorul din serialul "Secrete de familie", o partitură actoricească complexă, cu umbre si lumini, i-a adus recunoașterea internațională.

În celebrul serial, personajul pe care il interpreteaza atat de convingator, Pars, stârnește sentimente amestecate. El este mereu într-o competiție acerbă cu Ilgaz, interpretat de Kaan Urgancıoğlu, pentru a obține recunoașterea profesională.

Cu toate acestea, în relația cu sora sa, Neva, fostă logodnică a rivalului său, Pars se dovedește a fi atent și afectuos. În inima lui, se duce o luptă interioară: e in competitie cu Ilgaz si, in acelasi timp, il admira pe acesta.

Mehmet Yılmaz Ak nu a avut dificultăți în a se identifica cu acest personaj în "Secrete de familie", datorită înțelegerii profunde pe care o are asupra mecanismelor justiției și a tipologiilor personalitatilor din acest domeniu. Copilăria sa a fost marcată de prezența constantă în secțiile de poliție, deoarece tatăl său era polițist de profesie. Cunoasterea acestei lumi l-a ajutat să ofere un plus de veridicitate personajului său.

"Pars seamană din multe puncte de vedere cu tatal meu. Punctul meu de reper, cand am creat personajul, a fost chiar tatal meu, fost politist. Un om cinstit, cu un foarte bine dezvoltat simt al dreptatii. Am luat putin si din partea lui mai inflexibila, dar mi-am dorit sa arat ca personajul are si o latura sensibila; am observat ca oamenii l-au indragit astfel pe Pars", spune Mehmet Yılmaz Ak.

Mehmet Yılmaz Ak s-a nascut în Diyarbakır și este cel mai mic dintre cei șase copii ai unei familii numeroase. El a început studiile la Universitatea Ege, Departamentul de Relații Internaționale, dar a renunțat la aceste studii pentru a urma Facultatea de Teatru a Universității Kadir Has. Pasinea sa pentru teatru este profundă, iar în timpul studenției a fondat trupa de teatru "Teatrul Non".

Debutul său ca actor a avut loc pe scena teatrului, iar în televiziune a debutat cu un rol în serialul "Ben de Özledim".

De-a lungul carierei sale, a interpretat numeroase roluri în piese de teatru, seriale și lungmetraje.

Pe Mehmet Yılmaz Ak il puteti urmari in continuare in serialul "Secrete de familie", o poveste incarcata de dramatism, in care iubirea si intriga politista ii tin pe telespectatori cu sufletul la gura. Super productia este difuzata de miercuri până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.