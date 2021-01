Modul cumplit în care Betty a aflat că și-a pierdut mama! Fiica lui Florin Salam face în premieră dezvăluiri dureroase: „Nu pot nici acum să...”

Betty Salam a vorbit public pentru prima dată despre moartea mamei sale.

Betty Salam și-a pierdut mama când încă era un copil, dar a înțeles atunci că părintele ei drag nu va mai fi alături de ea pe parcursul vieții. Durerea pe care a simțit-o este fără margini, spune fiica lui Florin Salam. Ea a vorbit în premieră despre pierderea mamei sale în cadrul unui interviu televizat la Star Matinal.

Vedeta a mărturisit că a avut un șoc atunci când a aflat că mama ei s-a stins din viață și spune că din acel moment s-a maturizat foarte mult.

Aveam 7 ani când mama a murit, nu pot nici acum să spun ce am simţit. Am simţit că îmi fuge pământul de sub picioare. Lucrurile acestea nu se explică, doar cine trece prin aşa ceva poate să înţeleagă. De la mama am moştenit simplitatea, suntem oameni simpli şi modeşti. Tata ne-a ajutat foarte mult să trecem peste suferinţă. În fiecare zi simt lipsa mamei mele...”, mărturisește Betty Salam.

Florin Salam, prima întâlnire cu ginerele său

Betty Salam se iubește cu Cătălin Vișănescu, iar împreună formează unul dintrecele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Fiica lui Florin Salam a vorbit despre momentul în care l-a prezentat pe iubitul ei tatălui său.

Ea spune că părintele ei

a fost reținut la început, dar în prezent cei mai importanți bărbați din viața ei se înțeleg de minune.

I-am spus tatălui pentru că voiam să mă asigur, să mă sfătuiesc, nu voiam să apară ceva în presă, iar tata să nu ştie. Prima dată, tata m-a întrebat cu cât este el mai mare decât mine. Ca orice tată, a fost puţin rezervat la început. Când a venit să-l cunoască pe tata, Cătălin a venit îmbrăcat cu costum, cravată. Tata nu l-a luat aşa direct din prima, l-a mai lăsat. Acum se înţeleg foarte bine şi mă bucur că a înţeles că este un băiat destul de bun pentru mine”, explică Betty Salam.