Moise Guran a încasat cele mai mari câștiguri din ultima perioadă. Din 2005, Guran deţine firma Biziday Consulting SRL, specializată în „activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune”. (vezi ce prezentator de televiziune a ajuns în scaunul cu rotile)

În 2017, firma a bifat cel mai mic profit din ultimii ani, de doar 130.915 lei, unul modest în comparaţie cu câştigurile din anii precedenţi: 567.465 lei (în 2016), 610.252 de lei (în 2015), 885.695 de lei (în 2014) şi 651.230 de lei (în 2013).

În 2018, profitul a crescut puțin, ajungând la 147.518 lei. Ultimele date de la Minsiterul de Finanțe, valabile pe 2019, arată că firma lui Moise Guran a bifat un profit net de 177.268 lei, cel mai mare din ultimii trei ani. Din 2013 și până în 2019, câștigul total net al Biziday Consulting SRL a fost de 3.170.043 lei, adică aproximativ 700.000 de euro.

Ls începutul anului 2020, Guran, devenit celebru datrorită emisinilor sale cu profil economic, a anunţat că intră în politică, în USR, şi a surprins declarând că nu va primi nici un ban pentru activitatea sa: “Nu o să am salariu de la USR. Nu sunt bogat, am niște rezerve din care pot trăi ceva timp. Când nu mai am bani, ma angajez și eu, ca orice om, îmi caut o slujbă”. După puțin timp a plecat, însă, pentru a se dedica sută la sută afacerii sale.