Petronel Gongeanu, Iulian Mehedinț, Bogdan Burțilă și Andreea Lodbă, care dau viață unor personaje savuroase in serialul de comedie “Moldovenii”, difuzat în fiecare duminică, de la ora 23:00, la Kanal D, s-au alăturat astăzi matinalilor Radu Ţibulcă și Orlando Ivan, prezentatorii matinalului “Scularea”, de la Radio Impuls.

Puși pe glume, cei patru invitați s-au întrecut în a le împărtăși ascultătorilor Radio Impuls, cele mai amuzante momente petrecute la filmările serialului “Moldovenii”.

Andreea Lodbă, cea care interpretează personajul Aurica, din “Moldovenii”, a stârnit hohote de râs atunci când a povestit o întâmplare neobișnuită, care îl “incrimina” chiar pe colegul ei, Radu Țibulcă.

“Întâmplări amuzante sunt multe, dar azi va spun doar una aparte, care s-a petrecut înainte cu o zi de ziua lui Radu (Țibulcă – n.r.). Noi, colegii, am stabilit să nu-i urăm „La mulți ani!”, să vedem cum reacționează. Toată echipa era concentrată pe activitatea pe care o desfășurăm acolo, și niciunul dintre noi nu l-a felicitat, pentru aniversare. După ce am terminat filmările, Radu se pregătea să plece, dar noi trebuia să îl <reținem>; urmă să-i cântăm „La mulți ani” și să-i aducem tortul aniversar. Eu, care purtăm tocuri, m-am gândit să-l iau în cârca pe Radu, m-a ajutat și Aida (Aida Ioana Cojocariu – personaj Maria). Treaba a fost sub control, până când a apărut Cornel (Iulian Mehedinț – n.r.). În acel moment l-am apucat pe Radu de picioare, și am căzut toți, peste o camera de filmat, pe care am și distrus-o. Radu s-a ridicat cu pantalonii rupți … J”, a povestit Andreea, printre hohote de râs.

Radu Țibulcă, coprezentatorul Radio Impuls, și membru al echipei serialului “Moldovenii”, în care interpretează rolul primarului Ghiță Șpagoveanu a mai adăugat amuzat:

