Moment emoționant prezentat de un militar în vârf de munte! Jandarmul cântă la pian de Ziua Națională a României

Moment emoționant prezentat de un militar în vârf de munte [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Un jandarm interpretează Imnul Național al României de 1 decembrie, la 1700 de metri altitudine, pe Vârful lui Roman, din Munții Căpățânii, județul Vâlcea. Imaginile pline de emoție îl prezintă pe militarul din Garda de Onoare a Jandarmeriei Române în momente inedite, prin care a surprins Ziua Națională a României.

Citeste si: Un 1 Decembrie special. Românii au urmărit parada de Ziua Națională din spatele micilor ecrane. Cum au decurs ceremoniile în marile orașe ale țării

Citeste si: Protest de Ziua Națională la Cotroceni. Protestatarii i-au cerut demisia Președintelui României și i-au bătut toaca

Citeste si: Victor Ciutacu, săltat de Poliție?! S-a trezit cu „mascații” la ușă - evz.ro

Citeste si: Bill Gates a anunţat data când se va termina pandemia de COVID-19. “Oamenii ar trebui să înțeleagă…” - bzi.ro

Momentul impresionant a fost postat în întregime pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române, acolo unde mii de români au apreciat gestul inedit al jandarmului. „Cu rădăcinile adânc înfipte în pământul istoriei, poporul român este un miracol, după cum spunea Gheorghe I.Brătianu. Să-l trăim zi de zi cu toată fiinţa noastră, iar azi, când sărbătorim una dintre clipele de graţie ale istoriei sale să-i spunem României la mulţi ani, o urare rostită ca un legământ. Să fim uniţi, să fim solidari să fim puternici”, este mesajul transmis de jandarm, de 1 decembrie.

Moment emoționant prezentat de un militar în vârf de munte[Sursa foto: Facebook]

Mesajul emoționant, postat de Jandarmeria Română

Filmarea publicată pe rețelele de socializare este însoțită și de un mesaj al Jandarmeriei Române.

„Pe oricare munți ne-ar purta pașii, la malul oricărei mări ne-am afla, dacă am ajunge locuitori ai oricărei capitale sau ne-am retrage într-un sat din oricare țară, am putea să fim aproape unii de ceilalți în orice moment, amintindu-ne că suntem români. Poporul nostru a dovedit în repetate rânduri profunzimi nebănuite, precum ale mării. A rămas puternic pe dinaintea numeroaselor vitregii întâmpinate de-a lungul timpului, precum munții.

Solidaritatea ne-a ajutat să izbândim. Am rămas uniți, reușind, astfel, să trecem peste dificultățile oricărei perioade, ceea ce ne oferă speranța că vom depăși greutățile de acum așa cum le-am depășit și pe cele din trecut. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, au scris reprezentanții instituției pe pagina de Facebook.