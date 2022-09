Moment inedit pentru Lora! Și-a cunoscut verișoara în ziua nunții ei: „M-am întâlnit cu vara mea pentru prima dată”

In articol:

Lora a fost invitată la nunta verișoarei sale, pe care nu a întâlnit-o niciodată până în acest moment. Fără a sta pe gânduri, aceasta a onorat invitația și s-a prezentat la fericitul eveniment alături de partenerul său de viață, Ionuț Ghenu, împreună străbătând un drum lung, cu trenul, pentru a ajunge la nuntă.

Chiar și așa, oboseala și orele de drum nu au mai contat atunci când Lora și-a întâlnit verișoara și, fericită nevoie mare, artista a postat o serie de imagini alături de Delia.

„M-am întâlnit cu vara mea pentru prima dată... la nunta ei.” , a scris Lora, pe Instagram.

Lora și Ionuț Ghenu au amânat nunta

Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu de ani buni, iar fanii sunt nerăbdători să-i vadă pe cei doi amorezi în fața altarului, însă din nefericire, artista și partenerul ei de viață au amânat fericitul eveniment, explicând că își doresc să mai aibă răbdare în privința acestui aspect.

Artista a explicat că evenimentele din ultima perioadă, precum pandemia și războiul din Ucraina, sunt doar câteva dintre motivele pentru care își dorește să mai aștepte până când va îmbrăca rochia albă de mireasă.

„ Nunta? Nu știm c â nd anume va fi! Am amânat- o iar. N u vr e a să m ă m ă rit î n a nul r ă zboiului. A f o st pandemia, acum e r ă zboiul, tot timpul intervine c â te ceva în via ța asta. Nu mai știi ce s ă crezi și ce planuri să-ți mai faci în lumea asta plină de surprize! Mai așteptăm, avem răbdare ”, a declarat Lora, în urmă cu ceva timp, pentru Click.ro .

