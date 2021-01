Moment jenant pentru Sore! Cum s-a făcut artista de râs: ”Oamenii treceau și râdeau”

In articol:

Înainte de plecare sa în Tenerife, Sore a decis să meargă împreună cu niște prietene în localitatea Comandău, județul Covasna. Ei bine, când au ajuns la destinație, frumoasa artistă a fost nevoită să treacă printr-un moment destul de dificil. Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Sore a povestit cu lux de amănunte toată întâmplarea.

Mai exact, în timp ce își făcea câteva poze, Sore și-a pierdut cheile mașinii în zăpadă . Iar pentru a găsi cheia autoturismului, atât Sore, cât și prietenele ei au fost nevoite să grebleze zăpada ore bune. Din fericire, cheia a fost găsită.

„Am fost la munte cu fetele, am fost in satul Comandau, judetul Covasna. Am facut poze si peste 24 de ore trebuia sa plecam, Eu tot căutam cheile mașinii si mi-am dat seama ca in rochia mea de tull am pus cheia intre picioare, Iar cheia a cazut. Am cautat cheia, am vizualizat locul, am luat greblele cu coada lunga, si am dat la grebla. Oamenii treceau si râdeau. Eram plină de spume. La final, Ruxi, prietena mea, a greblat și a găsit cheia”, a povestit Sore.

Sore[Sursa foto: Facebook]

Sore a filmat un videoclip în Tenerife

De asemenea, frumoasa artistă a vorbit și despre planurile sale pe care le are în anul 2021.

Recent, Sore a filmat un videoclip în Tenerife. Din spusele sale, peisajul a fost pe placul ei.

„Apoi am plecat în Tenerife, nu am mai fost nicioadată acolo. Este superb. În Tenerife exista în varful unui vulcan inactiv zăpada. Era cald, erau 20 de grade. Am filmat, am condus o masina foarte veche, dar avea geamuri electrice. Noi acum 50 de ani nu aveam nimic electric. La intoarcere, am facut escala in Spania, vreme de 5 ore. Era pustiu, totul inchis, am dat doar de doua magazine dutyfree”, a mai povestit Sore.