Moment nebănuit la Survivor România! Ce s-a întâmplat cu Culiță Sterp într-o noapte? Irisha a văzut tot: „Plângea de rupea” EXCLUSIV

Irisha s-a întors recent de la Survivor România, după ce a fost eliminată din competiție. Faimoasa susține că merita să mai rămână în competiția din Republica Dominicană, însă strategiile dintre choechipierii ei au trimis-o acasă.

„Și Sebi și Zanni spuneau la început că niciodată nu vor vota social. A fost spus de către ei. Prima dată când am fost nominalizată, nu mai aveam imunitate nici eu, nici Raluca. Raluca avea 2 puncte în plus față de mine. Eu mă axam apoi pe puncte. Unde e coloana vertebrală? A treia săptămână a votat-o pe Elena, iar după au început problemele. De acolo s-a pierdut.

Au fost niște gesturi, băieții chiar făceau glume picante, pe care eu nu le gustam. Ulterior spuneau că sunt glume, dar eu nu puteam să le gust. Eu vă spun direct, eu sunt cu dreptatea și cu oamenii. Sebastian și Zanni făceau. Nu, cu Raluca nu. Dacă mă întrebi de ce, o să îți spun. După câteva săptămâni eu am avansat din punct de vedere sportiv, ea tot ce câștigam la recompensă, împărțea cu băieții. La foamea care e acolo, dacă îți dă cineva o mână de orez ești rege. Eu nu le dădeam”, a declarat Irisha, în exclusivitate în emisiunea tv.

Irisha de la Survivor România, în platoul emisiunii „Ștafeta Mixtă” [Sursa foto: Captura Video]

Irisha de la Survivor România, adevărul despre Raluca Dumitru

Irisha a mărturisit că Raluca Dumitru a reușit să câștige încrederea băieților din echipă prin faptul că le dădea din mâncarea ei.

Aeastă strategie a salvat-o de a fi propusă spre eliminare, chiar dacă nu aducea la fel de multe puncte. Faimoasa a mărturisit că tensiunile dintre ea cu Zanni și Sebastian Chitoșcă au ibzucnit în momentul în care ea a empatizat cu Elena Marin.

„Eu pe Raluca o cunosc din emisiunea în care a fost asistentă. Acolo am interacționat de câteva ori, când am fost invitată. Nu am ieșit la cafele. Strategia mea a fost fără strategii. În primele zile, cu Zanni și cu Sebi am vorbit cel mai mult. Cu Zanni aveam un prieten comun. Vorbeam de carieră, povesteam despre noi. La început Zanni mi-a spus: Doamne, ce îmi place de tine, ești inteligentă.

Cel mai mare impact negativ l-a avut momentul în care eu am empatizat cu Elena, când a plâns. Băieții i-au adus niște jigniri și ea nu a mai rezistat. Culmea e că nu a plâns în fața camerelor. Am mers la ea, am luat-o în brațe și i-am spus că totul va fi bine. De acolo totul s-a schimbat”, a mai spus Irisha, la „Ștafeta mixtă”.

Irisha de la Survivor România [Sursa foto: Captura Video]

Culiță Sterp, momente dificile în Republica Dominicană

Irisha a decis să pună capăt zvonurilor că ar fi putut fi ceva între ea și Culiță Sterp. Fosta concurentă a mărturisit că a empatizat foarte mult cu artistul deoarece era imparțial. Ea mai dezvăluit că dorul de iubita lui, care urmează să nască cât mai curând, l-a pus la pământ.

„S-au spus foarte multe minciuni la testiomoniale. Raluca a zis că eu i-am spus în avion că îmi place de Culiță. Cum să vinzi așa ceva când eu nu am spus asta. S-a încercat să se creeze o poveste, din cauza faptului că eu mă înțelegeam cu Culiță. Mi-a povestit despre iubita lui, Daniela. E greșit să empatizezi cu un om? Sunt rare momentele în care găsești pe cineva cu care să rezonezi.

Într-o noapte stătea la foc și plângea de rupea (n.r- Culiță). Îți dai seama cum e să stai în mediul ăla, iar acasă soția ta stă să nască. E mult prea mult, e foarte sensibilă situația asta”, a mai spus Irisha de la Survivor România.