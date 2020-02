Nominalizat pentru rolul lui Jimmy Hoffa din pelicula "The Irishman", celebrul actor american Al Pacino le-a dat palpitații tuturor celor prezenți la decernarea premiilor BAFTA 2020.

Al Pacino a căzut pe covorul roșu la Premiile Bafta 2020. Actorul în vârstă de 79 de ani s-a împiedicat de trepte și a căzut, cel mai probabil din neatenție. Momentul a fost imortalizat de fotojurnaliștii prezenți la eveniment.

Evident este faptul că situația nu a fost dintre cele mai fericite pentru îndrăgitul actor, însă el a avut puterea să zâmbească imediat după acest incident petrecut în fața reprezentanților presei. Al Pacino s-a ridicat, a făcut haz de necaz și a detensionat atmosfera.

Cine a fost mare câștigător al premiilor BAFTA

Al Pacino a fost nominalizat la categoria "Cel mai bun actor" pentru filmul "The Irishman".

La această categorie au mai fost nominalizați actori ca Tom Hanks, Anthony Hopkins și Joe Pesci, însă premiul a fost câștigat de Brad Pitt, pentru rolul său din filmul "Once Upon a Time in Hollywood" a lui Quentin Tarantino.

sursa foto: HEPTA