Moment unic la Românii au Talent, sezonul 11. Smiley: "Nu am văzut niciodată aşa ceva"

In articol:

Moment unic la Românii au Talent, sezonul 11. Mauricio Cugat Desole şi Natalia Lopez au prezentat un număr spectaculos pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11.

Moment unic la Românii au Talent, sezonul 11

Mauricio Cugat Desole şi Natalia Lopez au venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un moment unic care i-a fascinat pe juraţi în adevăratul sens al cuvântului.

Citeste si: Toată lumea îl cunoaşte de pe străzile din Vama Veche, iar acum a venit la Românii au Talent, sezonul 11. Andi Moisescu: "Long Live Rock 'n' Roll, Jaguarule!"

Mauricio Cugat Desole şi Natalia Lopez la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Cei doi argentinieni au prezentat un act artistic încărcat de simbolistică, dar şi un manifest împotriva deşeurilor de plastic, dat fiind că Mauricio a avut faţa acoperită cu un celofan în timpul numărului prezentat la Românii au Talent, iar partenera sa, Natalia, a purtat o rochie din plastic.

"Numele meu este Mauricio. Sunt argentinian şi trăiesc în Franţa de când aveam şapte ani. Sunt artist de circ şi actor. Cred că prin artă este modul nostru de a transmite ceea ce simţim. Ceea ce facem e mai presus de noi. Suntem doar un canal de distribuţie a lucrurilor care ne-au inspirat. Pentru fiecare este diferit şi asta este frumuseţea artei", a spus Mauricio Cugat Desole.

Tony Nistorov, demonstraţie de forţă la Românii au Talent, sezonul 11. Smiley: "Hulk în viaţa reală!"

Citeste si: Magda Vasiliu, părăsită de iubit, la patru ani de când s-a mutat în Italia: “Este greu, dar ne descurcăm!”- bzi.ro

Mauricio Cugat Desole şi Natalia Lopez la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Natalia Lopez şi Mauricio Cugat Desole s-au cunoscut în Spania, amândoi fiind actori de meserie, aşa au decis să vină împreună la Românii au Talent, sezonul 11, ca să prezinte un număr absolut fabulos de artă scenografică, acrobaţie, dans şi artă abstractă.

"Eu sunt Natalia, vin din Argentina. Trăiesc în Spania în Palma de Mallorca de la 21 de ani. Sunt actriţă, artistă şi dansatoare. Ne-am cunoscut la Şcoala de Teatru din Barcelona. Costumul meu reprezintă energia şi lumina bună, ceva alegoric care trebuie împărtăşit", a spus Natalia Lopez.

Moment deosebit de periculos la Românii au Talent, sezonul 11. Thomas Nistorov i-a ţinut pe juraţi în suspans

Smiley, uimit de numărul lui Mauricio Cugat Desole şi al Nataliei Lopez la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Smiley: "Sunt uluit de ceea ce am văzut"

Smiley a mărturisit că nu a mai văzut niciodată un moment asemănător, deşi lucrează de 11 ani la Românii au Talent. Artistul s-a declarat fascinat de ideea şi de punerea în scenă a numărului celor doi argentinieni.

"Mie mi s-a părut spectaculos momentul vostru, nu am văzut niciodată aşa ceva şi dacă stai să te uiţi cât de simplu e alcătuit: doi oameni talentaţi, nişte celofan şi o sfoară agăţată. Vezi, creativitatea nu are margini şi nu are limite. Ceea ce ne-aţi prezentat voi în seara asta e fantastic. Cumva fiecare etapă a numărului vostru a fost ca o fotografie. O înlănţuire de fotografii care la sfârşit au alcătuit un sentiment pe care nici măcar nu pot să-l descriu. Sunt uluit de ceea ce am văzut. Felicitări!", a adăugat Smiley.

Mauricio Cugat Desole şi Natalia Lopez la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Florin Călinescu la rândul său, a spus că Mauricio şi Natalia au realizat un moment demn de un "obiect artistic de valoare".

"E o poveste în capul meu undeva între Chirico şi Tim Burton, lucru pe care îl contempli. Am parcurs o viaţă întreagă până aici câutând să înţeleg să caut repere să caut explicaţii. E o axiomă care trebuie luată ca atare şi sper să îşi găsească rezonanţa în cât mai multă lume. Nu sunt sigur că va fi un produs de masă, dar sunt sigur că este un obiect artistic de valoare", a spus Florin Călinescu.

Mauricio Cugat Desole şi Natalia Lopez la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Andra: "Nu suport masca pe care trebuie să o purtăm"

Andra a mărturisit la Românii au Talent, sezonul 11, că nu suportă masca de protecţie, fiindcă nu poate să respire, iar asta îi crează o stare de anxietate. Totodată, jurata apreciează că Mauricio a avut chipul acoperit de plastic în timpul actului artistic şi că a putut să respire.

"Un film în trei minute cât a durat. Ne-aţi ţinut cu sufletul la gură, ba chiar mai mult uimirea mea este cum de ai rezistat cu celofanul ăla pe gură. Eu nu suport masca asta pe care trebuie să o purtăm când mergem la piaţă. Ştii şi cumva îmi crează o stare de anxietate că merg pe stradă şi pur şi simplu nu pot să respir. Faptul că tu ai depus un efort să faci ceea ce ai făcut mi se pare extraordinar, este magnific, felicitări!", a spus Andra.