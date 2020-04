In articol:

Razvan Fodor a vorbit despre experienta intensa de la Asia Express. Fostul solist al trupei Krypton a facut echipa cu Sorin Bontea si impreuna au reusit sa isi adjudece premiul cel mare.

Care au fost momentele critice din competitie? Cand si de ce a vrut Razvan Fodor sa renunte la Asia Express si sa se intoarca acasa, in Romania.

Asia Express. Razvan Fodor a vrut sa plece acasa

"Nu ne așteptam să rezistăm mai mult de 4-5 etape, cu atât mai puțin să câștigăm. Poate ne-am fi dorit să ajungem departe, dar nu credeam că ne mai ține fizicul, în primul rând. Dar uite că umorul și adrenalina au fost amestecul perfect de combustibil care să ne dea foc la tălpi. Când ne-am trezit în finală, nici nu realizam că noi suntem ăia. Eram atât de anesteziați de foame și oboseală, încât parcă nici vlagă să ne bucurăm nu mai aveam. La puțin timp după ce am fost anunțați că am câștigat, Sorin a adormit în holul hotelului în care ne-au cazat. Așadar, chiar pot spune că viața bate filmul", a spus Razvan Fodor intr-un interviu pentru revista Elle.

Fodor a marturisit cand a fost pe punctul de a ceda.

"În a patra etapă, am avut un moment în care ne-am pus de foarte multe ori întrebările: „Ce căutăm aici?” și „De ce facem asta?”, dar mi-am dat seama că se bazau pe un fond de oboseală, frustrare, foame și condiții nasoale de somn. Imediat după asta, am luat o imunitate și totul a început să aibă alt contur. Am mai lovit și niște cazări bune, am mai băut și câte o bere, și i-am dat din nou drumul la alergat", a completat fostul cantaret pentru sursa citata.