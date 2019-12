Momente dificile pentru Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei. S-a pus la somn, dar era să se trezească direct pe lumea cealaltă.

Într-un vlog pe canalul său de Youtube, Bogdan Mocanu povestește prin ce coșmar a trecut chiar în noaptea aceasta.

"Dimineață m-am culcat pe la 5-6 și m-am trezit acum seara la 4-5. M-am culcat pe întuneric, m-am trezit pe întuneric. Și ce s-a întâmplat ciudat: mi-a crescut glicemia și am început să visez. Prima oară visul a început cu mine alergând, era un fel de întrecere între mine și bunicul meu care a murit și era cu lapuri și la fiecare lap eu câștigam, iar el era foarte furios din spate că de ce nu mă ajunge.

După știu că l-am așteptat că-mi era dor de el și l-am așteptat că voiam să-l las să câștige.

După am ajuns într-un fel de cameră de așteptare cu mai mulți oameni în jurul meu, care așteptau și ei și erau oameni care au murit și un fel de pasaj așa micuț, un fel de arcadă, unde dacă ți se ducea sufletul acolo era un fel de gură de metrou, și dacă ai intrat acolo te-ai dus direct la judecată. Și când am ajuns acolo am spus: nu pot să cred! am mai fost aici... Nu s-a întâmplat nimic, m-am trezit și eram conștient cumva că sunt mort și aștept să mă duc la judecată și stăteam și mă gândeam că am adormit lângă Andra și eram foarte nervos că nu înțelegeam de ce acum. De ce am ajuns din nou în camera aia, că nu am ce să cut acolo. Și eram cu un prieten și mă plângeam la el și îi spuneam: frate nu am ce să caut aici! Nu pot acum să mor. Și acolo era o femeie căruia trebuia să-i spun numele. Și i-am spus numele cu lacrimi în ochi și ea dădea din cap ca și cum nu a depins de ea nimic și am întrebat de ce prima oară când am mai fost acolo, eu fiind convins că am mai visat o dată asta, de ce atunci când n-am avut nimic de pierdut mi s-a mai dat o șansă și acum ce caut aici după ce că mi-a dat Dumnezeu diabet și multe greutăți în viață și totuși am reușit să fac ceva cu viața mea și știu că eram foarte presat de timp. La fix trebuia să vină rândul nostru să ne judece. Și era regulă: dacă ai intrat pe gaura aia, de acolo nu te mai întorci, te duci în iad sau în rai. Știu că mai erau 5 minute și am zis: Nu pot să mă duc acolo, n-am ce să caut, trebuie să mă întorc înapoi pe pământ. Și am închis ochii tare și am început să urlu și când i-am deschis am văzut direct televizorul, m-am întors și am văzut-o pe Andra în dreapta. Îmi venea să plâng de fericire, după mi-am făut glicemia, că mi-a crescut în somn foarte foarte tare."

După visul ciudat pe care l-a avut Bogdan Mocanu și-a pus foarte multe întrebări și a căutat semnificația visului pe internet.