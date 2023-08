Momente de panică pentru Monica Anghel! Fiul ei a fost operat de urgență, după ce s-a accidentat la picior. Ce se întâmplă acum cu Aviv: „S-a răsucit”

In articol:

Monica Anghel a trecut prin cel mai dureros lucru pentru o mamă, acela de a-și vedea copilul suferind. Aviv Alexandru, băiatul pe care artista îl are cu actualul ei soț, Marian Saraivan, a suferit un accident și a fost dus de ugență la spital. Celebra cântăreață a trăit câteva momente de spaimă, neștiind ce se va întâmpla cu băiețelul ei, care are aproape 13 ani.

Monica Anghel este căsătorită cu Marian Caraivan din 2010 și își cresc împreună băiețelul, pe Aviv Alexandru, dându-i cea mai bună educație. De curând, însă, artista a trecut prin-un șoc, atunci când și-a văzut copilul căzând și plângând de durere. În timp ce se juca în curtea unor prieteni, Aviv a alunecat pe iarbă și s-a accidentat la picior. Adolescentul a fost dus la spital, iar doctorii au decis să îl opereze imediat. Cântăreața a trăit clipe de frică și durere, făcându-și griji pentru starea de sănătate a fiului ei. Din fericire, accidentul nu a fost unul grav, iar Monica Anghel a dezvăluit că Aviv a început recuperarea și că se simte din ce în ce mai bine.

„E bine, chiar aseară am fost să îl vadă domnul doctor, care l-a și operat de altfel și era foarte mulțumit de evoluție. Am început și fizioterapia. Peste două săptămâni, o să începem și kinetoterapia. Mai avem de lucru, dar este pe drumul cel bun.(...) De-a lungul anilor, am văzut că cele mai mari accidente sunt astea casnice, adică nu te gândești că mersul pe jos poate să îți producă o asemenea întâmplare. El a căzut pe iarbă, era iarba udă și s-a răsucit nu știu, cum a alunecat și a ajuns piciorul sub el, într-o fracțiune de secundă. Toată lumea a crezut că a căzut de pe cal, dar nu, nu a căzut de pe cal, pentru că, atunci când este pe cal, este atent. Nici nu eram acasă, eram la niște prieteni de-ai noștri, în vizită”, a declarat Monica Anghel pentru un post TV.

Fiul Monicăi Anghel a fost operat de urgență, după ce a căzut pe iarbă [Sursa foto: Facebook]

Monica Anghel și-a îndemnat băiețelul să facă sport

Fiul Monicăi Anghel i-a călcat pe urme mamei lui, după ce vedeta a dat jos un număr mare de kilograme. Aviv Alexandru vrea să se mențină în formă și practică mai multe sporturi, precum echitație sau karate. Celebra cântăreață își încurajează fiul pentru a avea un stil de viață sănătos și îl susține în toate deciziile lui, dar nu vrea să îi impună vreo dietă momentan, pentru că este încă în creștere. De asemenea, Monica este foarte mândră de Aviv, care i-a moștenit latura artistică, fiind pasionat de pian, chitară și chiar actorie.

„Merge cu mine, face sport. Înoată extraordinar de bine, face echitație, merge cu mine la antrenamente de 3 ori pe săptămână, iar de 2 ori pe săptămână face și karate. Face foarte mult sport. Îi mai spun câte una sau câte alta, dar nu vreau să îl bag la dietă, el este acum în creștere și nu vreau să îl privez de anumite alimente care îl ajută în dezvoltare, atât fizic, cât și psihic. Creierul are nevoie de carbohidrați, pe care îi poți lua din pâine sau din paste. Evident, îi cumpăr pâine integrală sau paste integrale. Încerc să îi dau totul cât mai sănătos, dar nu îl privez de lucrurile acestea. El este foarte înalt, dar nu este gras, este un copil foarte bine dezvoltat. Are mușchi, trebuie să și mănânce. Face sport, învață, are școală, face pian, chitară, actorie. Are un program extrem de încărcat. Nu îl pun, el vrea să facă lucrurile acestea. Am zis OK, evident că îl susțin, ca orice părinte atunci când copilul lui vrea să facă ceva. Nu știu ce o să facă mai târziu, este încă micuț, în toamnă face 13 ani. Dar este mai înalt ca mine, poartă 44 la picior și are 1,70 la aproape 13 ani, e bărbat în toată regula”, a spus Monica Anghel, conform ego.ro.