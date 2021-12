Momente de panică pentru Simona Sensual! Vedeta TV este hărțuită prin mesaje de un necunoscut: "O să schimb numărul de telefon și o să scap de acest stres"

In articol:

Simona Sensual trece prin clipe grele.

Simona Sensual, hărțuită de un necunoscut:"Mai stresant este că mă sună noaptea cu video call"

Un necunoscut a intrat în posesia numărului ei de telefon și o hărțuiește de vreme bună, iar bruneta nu știe ce să mai facă, pentru a scăpa de acest calvar.

Simona Sensual a declarat, în cadrul unei emisiuni TV, detalii despre agresorul său. Vedeta TV a mărturisit că, numărul a ajuns în posesia necunoscutului, din cauza faptului că l-a publicat pe site-ul firmei la care lucrează. Bruneta a mai declarat că, necunoscutul o sună, chiar și noaptea.

Vedeta TV a mai mărturisit că, singura șansă de a scăpa de acest individ este de a-și schimba numărul de telefon, deoarece nu își dă seama cum ar putea să-l facă să înceteze.

,, Cred ca am făcut o greșeală, am pus numărul meu personal pe site-ul de firmă, cred că de acolo l-au luat. Eu nu știu sigur dacă este o persoană sau mai multe pentru că mă sună mai multe numere de telefon, astfel că nu am certitudinea dacă este o persoană sau mai multe. Mai stresat este că mă sună noaptea cu video call. De câțiva ani de zile mă sună, cel mai recent s-a întâmplat zilele trecute. Noaptea eu nu răspund, indiferent de cine ar fi, decât dacă este o urgență. O să schimb numărul de telefon și o să scap de acest stres. Nu l-am schimbat până acum pentru că am foarte mulți furnizori care mă sună și îmi este greu să dau mailuri să spun că am schimbat numărul. Am zis că poate se schimba situația și o să mă lase în pace", a declarat Simona Sensual, în cadrul unei emiusni TV.

De ce nu vrea Simona Sensual să apeleze la ajutorul poliției?

Simona Sensual a afirmat că nu îți dorește să implice poliția în această situație, deoarece nu vrea să ajungă atât de departe.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Aceasta susține că, singurul pe care îl dorește este să fie lăsată în pace și să nu mai primească mesaje și apeluri de această persoană.

Citeste si: Simona Senzual, căsătorită în secret?! Ce s-a mai întâmplat în viața vedetei?

,, Nu vreau să ajung totuși la politie. Primesc și apeluri și mesaje, îmi spun diverse tâmpenii, nu vreau sa intru în aceste detalii. Am auzit din surse că a sunat mai multe persoane cunoscute. Eu un singurul lucru mi-am dorit, sa mă lase în pace măcar în perioada asta a sărbătorilor, pentru că am și eu multe treburi. Am fost la politie, dar nu vreau să creez o situație gravă și probleme”, a mai declarat Simona Sensual, pentru sursa menționată mai sus.

Simona Sensual:" Știu cine ar putea fi, dar nu vreau să îi fac probleme"

Simona Sensual a mai declarat că, nu este prima dată când i-se întâmplă una ca asta, de-a lungul timpului s-a mai confruntat cu astfel de situații, inclusiv atunci când era logodită.

De asemenea, vedeta TV a mai afirmat că intuiește cine ar putea fi persoana care o hărțuiește, dar nu vrea să-i facă probleme și prefere să-și schimbe numărul de telefon, pentru a o opri.

Citeste si: Cum a ajuns să arate Simona Sensual după ce a ieșit din viața publică

,,Au fost foarte multe momente, mai ales în în anii aceea când eram logodită, ei nu țineau cont de aceste detalii.(...) Știu cine ar putea fi, dar nu vreau să îi fac probleme. Iubitul meu este deranjat, normal. Eu sper sa înceteze, oricum în maxim o săptămână o sa îmi schimb numărul de telefon. Numărul acesta îl am de 15 ani”, a mai declarat Simona Sensual.