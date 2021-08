Momente dificile pentru Elena Merișoreanu! Cântăreața trebuie să se opereze din nou: "Am programat-o..."

In articol:

Ultima perioadă nu a fost deloc bună pentru Elena Merișoreanu. În urmă cu o lună și jumătate, artista s-a operat, iar recuparerea se pare că este mai grea. Ba chiar mai mult, aceasta urmează să meargă să își facă intervenția și la celălalt picior.

Elena Merișoreanu, din nou pe mâna medicilor

"Cu piciorul operat, simt că zbor cu el, dar celălalt trebuie să-l operez. O să mă operez, văd că operația nu este grea. Recuperarea este mai grea, dar trece. Am programat-o, dar mai durează puțin, pentru că am fost operată de fiere și, dacă am avut anestezie generală, trebuie să treacă, totuși, câteva săptămâni bune", a declarat Elena Merișoreanu, potrivit Cancan.

Citeste si: Elena Merișoreanu, detalii neștiute despre Cătălin Măruță: “Am întrebat-o pe Andra…”

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

În urmă cu ceva timp, artista tot acuza stări de rău, mai exact, dureri de stomac. A luat tratament timp de un an de zile pentru această problemă, însă situația nu se îmbunătățea. Alături de fiica sa, Elena Merișoreanu a mers la spital, unde și-a făcut o ecografie și s-a descoperit faptul că este nevoie neapărată de operație.

Doctorul i-a spus că nu trebuie amânată această intervenție.

A urmat operația propriu-zisă, iar la momentul actual este în perioada de refacere.

Elena Merișoreanu[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Elena Merișoreanu, probleme grave de sănătate! A fost operată de urgență și a evitat o tragedie: „O mierleam repede”

"Nu că mă simțeam rău, avem niște dureri de stomac, mă tratăm pentru stomac de un an și ceva. Când colo, eu aveam fierea plină cu pietre. I-am spus: „Eu nu mai pot, îmi este rău de mor, mă doare stomacul!”, am spus că sigur am ceva rău de tot și după m-a luat fiica mea de mână și am mers să fac ecografie. După asta, doctorul mi-a spus: „Nu o zi, două, în 24 de ore este de operat!”. M-am dus la Cantacuzino, m-au văzut, m-au oprit. Era vineri și vineri m-au operat, sâmbătă mi-au dat drumul acasă. Este făcută laparoscopic, dar acum trebuie să țin puțin regim", a mai declarat artista.