Momente dificile pentru Irina Deaconescu. Influencerița și fiicele ei se confruntă cu probleme de sănătate: „Am mers la Urgență”

Irina Deaconescu este una dintre cei mai urmăriți influenceri din țara noastră. Tânăra are peste un milion de urmăritori, sute de like-uri și comentarii la pozele pe care le postează pe rețelele de socializare.

Recent, soția lui Cristi Manea le-a spus urmăritorilor că trece printr-o perioadă destul de grea din cauza problemelor de sănătate cu care ea și fetele ei se confruntă.

Irina Deaconescu și fiicele ei se confruntă cu probleme de sănătate

Irina Deaconescu este foarte activă în mediul online și ține strâns legătura cu urmăritorii ei. În urmă cu câteva ore, aceasta a postat un videoclip în care le povestea oamenilor prin ce perioadă de coșmar a fost și încă este nevoită să treacă. Se pare că problemele de sănătate se țin lanț de familia lor. Astfel, în urmă cu ceva timp fiica cea mare, Victoria, a avut gripă, iar la scurt timp fiica cea mica, Venus, a fost internată alături de mama ei la spital pentru bronșiolită.

A urmat o perioadă în care ambele fetițe au acuzat stări de vomă, iar acum și frumoasa soție a fotbalistului spune că are aceleași simptome.

„Ca să înțelegeți cum a decurs ultima perioadă. Am avut o săptămână în care Victoria s-a simțit foarte rău, probabil a avut gripă, dar nu i-am făcut test de gripă. Am fost cu ea la doctorul de familie și i-a dat alt tip de tratament. După a urmat o săptămână în care am fost internată cu Venus pentru bronșiolită, pneumonie, gripă B. Am ajuns acasă, Venus a început să verse, am mers din nou la Urgență. Asta se întâmpla alaltăieri. Din nou, i-au pus branulă, i-au făcut perfuzii, i-au făcut injecții. S-a simțit bine. Ieri am plecat la București, a sunat mami că Victoria nu e bine, că varsă în continuu, până astăzi. Și azi-noapte am început și eu să vărs, și am și zburat. Deci cam așa a decurs viața mea”, a mărturisit influencerița pe rețelele de socializare.

Mama Irinei Deaconsecu a ajuns pe mâna medicilor

În urmă cu două luni, soția lui Cristi Manea și-a îndemnat fanii să meargă mult mai des la medic și să își facă toate analizele pentru a putea depista orice problemă de sănătate din timp. Vloggerița a mărturisit că ultima perioadă este destul de dificilă, deoarece mama sa, Camelia Deaconescu, a avut probleme de sănătate și a ajuns pe masa de operație.

„Mami s-a operat astăzi și cumva sunt prinsă cu fetele non-stop. Din păcate, a făcut un test Papanicolau, care n-a venit neapărat bine. Rezultatele n-au fost cele mai happy, dar n-a fost vorba de cancer! Doamne ajută, bine că a mers la timp. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă am fi mers anul viitor, dacă ar mai fi stat aș. La rezultate, a părut că avea ceva formațiuni de celule destul de periculoase, ceva de genul tre. „I-a fost recomandat să înlăture părți din uter sau să îl înlăture complet și mami a optat să îl înlăture complet și asta s-a și întâmplat. A fost o procedură făcută laparoscop. I-au înlăturat și trompa, i-au lăsat ovarele, având în vedere că este destul de tânără”, a declarat Irina Deaconescu pe Instagram la acea perioadă.