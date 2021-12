Momente emoționate pentru Armin Nicoară! Artistul și-a vizitat bunica după mult timp: "De câte ori vin la bunica, de fiecare dată mă impresionează"

In articol:

Armin Nicoară a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați saxofoniști din România. Artistul a muncit din greu să ajungă faimos și recunoscut în lumea muzicală, iar faima artistului a venit după ani buni de trudă. Armin Nicoară se bucură de un real succes, artistul are foarte multe concerte, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Cu toate acestea, muzicianul nu a uitat de unde a plecat și cine a avut grijă de el și l-a ajutat să evoluze de-a lungul vieții, dovadă că artistul și-a vizitat bunica, în vârtsă de 92 de ani, după ce s-a întors de la un concert.

Armin Nicoară [Sursa foto: Facebook]

Armin Nicoară, mărturii impresionante despre bunica lui: "Este tot timpul cu zâmbetul pe buze!"

Proaspăt întors din Spania, acolo unde a susținut un concert, artistul a trecut să-și vadă bunica paternă. Vizibil emoționat, Armin Nicoară și-a găsit cu greu cuvintele să vorbească despre bunica lui.

Citeste si: A MURIT! Mulţi nici nu ştiau că este bolnavă... E doliu în muzica populară românească!- bzi.ro

Armin Nicoară consideră că, bunica lui îi poartă noroc.

Artistul a mai declarat că, în momentul de față, nu mai are suficient timp, pentru a sta alături de bunica lui, motiv pentru care îi simte foarte mult lipsa, iar de fiecare dată când își mai eliberează programul merge să o viziteze.

Artistul a mai declarat că, bunica lui are 92 de ani, dar este mereu cu zâmbetul pe buze și plină de energie, în ciuda vârstei înaintate și a problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Armin Nicoară își iubește extrem de mult bunica și afirmă că, aceasta este una dintre cele mai importante persoane din viața lui, iar de fiecare dată când o revede ceva bun i-se întâmplă.

Citeste si: Armin Nicoară a izbucnit în lacrimi când a văzut unde stătea Claudia Puican! Declarații emoționante: "Mă mândresc cu ea..."

"Chiar dacă am ziua atât de încărcată și acum sunt contra timp, nu am cum sa nu trec pe la bunica, pentru ca siguranța ea îmi va purta noroc și mi-a fost foarte dor de ea, pentru ca nu am fost de mult la ea.(...) De câte ori vin la bunica, de fiecare data ma impresionează.(...) Este un moment emoționant, nu am fost de mult la ea.(...) când te mult ma impresionează întâlnirea între tata și bunica.(...) Este un moment sensibil, tata s-a emoționant un pic, dar totul a fost cu plăcere.(...) Bunica are undeva la 92 de ani, poate și mai mulți, nici nu știu dacă ea mai știe cati ani are.(...) este tot timpul cu zâmbetul pe buze și tot timpul pe petrecere, pentru ca toți suntem o familie de artiști, o familie de muzicanți", a declarat Armin Nicoară, în cadrul unei emisiuni TV.