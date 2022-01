Momente grele pentru familia lui Ion Dichiseanu! Au mai pierdut pe cineva drag: „S-a dus foarte repede după Dichi”

In articol:

Ion Dichiseanu s-a stins din viață în luna mai a anului trecut. A fost pentru prima dată când familia sa a petrecut Crăciunul fără el. Simona Florescu, femeia cu care regretatul actor a fost căsătorit timp de 22 de ani, a venit în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță și a vorbit despre ultimele schimbări din viața ei și

a celor dragi.

Ioana, fiica lui Ion Dichiseanu, nu se poate obișnuit cu gândul că tatăl ei nu mai este în viață. Simona Florescu a dezvăluit că fiica ei are atacuri de panică, iar în viața lor de întâmplă tot mai multe evenimente nefericite. La scurt timp după moartea actorului, cățelușa familiei s-a stins și ea din viață. Fosta soție a lui Ion Dichiseanu a mărturisit că fiica ei lucrează la o carte în memoria tatălui ei și la un album cu melodii.

„Ioana are atacuri de panică! Se obisnuiește foarte greu, s-a îmbolnăvit și papagalul nostru, are nouă ani. Cățelușa a murit și ea, s-a dus foarte repede după Dichi. Și eu am momente când mă uit la poze și plâng. Ioana trebuie totuși să-și revină, să depășească momentul ăsta! Îi e dor de el, că nu-i mai aude glasul. Amândouă îl visăm. Ioana și Adi lucrează la o carte pentru Dichi și la un album cu melodii interpretate de el”, a dezvăluit Simona Florescu, la o emisiune televizată.

Ioana și Ion Dichiseanu

Simona Florescu și Ioana îl visează în continuare pe Ion Dichiseanu

Simona Florescu și fiica ei, Ioana, îl visează în fiecare seară pe celebrul actor. Chiar înainte de sărbători, Ioana Dichiseanu și-a visat tatăl în timp ce îi spunea ce cadou să îi ia mamei sale de Crăciun.

„El îl visez cum era când ne-am cunoscut. Cere tot felul de lucruri. L-a visat Ioana înainte de Crăciun și i-a spus ce cadou să-mi ia. Anastasia a înteles că la luat Doamne Doamne pe Dichi la el, ieri mi-a zis că l-a văzut pe Dichi. Ea îl moștenește pe Dichi, va fi o actriță foarte bună!”, a mai spus Simona Florescu.

În ziua de Crăciun, membrii familiei i-au adus un omagiu lui Ion Dichiseanu. În fiecare an, celebrul actor voia să mănânce cârnați făcuți în casă, motiv pentru care au continuat tradiția și în acest an.

„Am petrecut în familie acasă la Ioana și la Adi, au fost și socrii Ioanei, părinții lui Adi. Am stat la masă, am mâncat, am făcut cârnați în amintirea lui Dichi. Dichi își dorea în fiecare an cârnați. De Revelion eu am muncit, am cântat la Vălenii de munte”, a mai spus fosta soție a celebrului actor.

Simona Florescu și Ion Dichiseanu [Sursa foto: Captura Video]

Simona Florescu și-a pierdut și tatăl

Anul 2021 a fost unul dificil pentru Simona Florescu. Anul trecut, artista nu și-a pierdut doar iubirea vieții, ci și tatăl, care avea 83 de ani.

„Eu l-am pierdut și pe tata pe 3 noiembrie. Tata a avut piciorul tăiat în ultimii ani de viață. Niciodată nu suntem pregătiți pentru despărtirea de persoanele dragi. Tata s-a dus la 83 de ani. Unii spun că a trăit destul, pentru mine n-au trăit destul. Și Dichi la fel, avea 87 de ani. Mama lui Dichi a murit la 42 de ani, a avut cancer. Tatăl lui a murit la doi ani după mama lui. Avea 17 ani când și-a pierdut păriniți. Dar sunt ai noștri și am vrea să-i mai auzim”, a mărturisit Simona Florescu.

