Momente grele pentru Mihai Petre și soția lui: „Cineva ne-a anunțat că Elwira este foarte bolnavă”

In articol:

Mihai Petre și soția lui, Elwira Duda, au devenit cuplul momentului după participarea într-un show de aventură pe care au reușit să-l și câștige! Cei doi au demonstrat că sunt uniți și puternici în orice probă, iar acest lucru se datorează experiențelor prin care au fost nevoiți să treacă în viața persoanală.

În urmă cu ceva timp, cei doi au trecut printr-o sperietură soră cu moartea, după ce Elwira a fost diagnosticată greșit cu o boală extrem de gravă și care nu are leac. Mihai Petre se simțea neputincios, căci nu avea cum să-și salveze soția. Din fericire, lucrurile nu au fost atât de grave pe cât au fost anunțați, însă ambii și-au schimbat percepția despre viață, iar întreaga experiență i-a făcut să se apropie și mai mult unul față de celălalt.

Elwira [Sursa foto: Captură video ]

Mihai Petre: Vreau să-și mulțumesc că ai rămas puternică și sănătoasă, că m-ai speriat rău. Am avut un moment foarte dificil în care am crezut că Elwira are o problemă de sănătate iremediabilă. Cineva ne-a anunțat că Elwira este foarte bolnavă și că...

Elwira Duda: Că am o tumoare pe coloană, asta mi s-a spus și Mihai a fost cel mai apropiat și cel mai bun cu mine.

Numai la el mă gândeam în momentul ăsta. El, de fapt, a fost cel care m-a ajutat să trec peste, dar și să ne schimbăm total, dar total gândirea despre viață.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Mihai Petre: Ne dormi același lucru: să fim sănătoși, familia noastră să fie sănătoasă.

Nu ne dorim nimic mai mult! Dacă avem asta, restul nici nu mai contează.

Mihai Petre și Elwira [Sursa foto: Captură video ]

Mihai Petre, în lacrimi când vorbește de pierderea tatălui său

Un alt episod marcant din viața lui Mihai Petre a fost pierderea tatălui său. A fost un moment greu nu doar pentru el, ci pentru întreaga familie. Rănile pe suflet cauzate de moartea acestuia nici acum nu s-au vindecat și cel mai probabil nu se vor vindeca pe deplin niciodată.

Citeste si: Totul despre Elwira Duda, soția lui Mihai Petre. Cei doi fac echipă la Asia Express, sezonul 4

„Am scris către mama și sora mea care împreună cu mine au trecut printr-un moment foarte greu atunci când l-am pierdut pe tatăl meu(...)

Citeste si: Mihai și Elwira Petre au câștigat Asia Express, sezonul 4! Primele reacții: „Mă gândeam la fetele noastre și le vedeam acolo cu noi”

Tata era un om foarte puternic, era baza familiei noastre, iar în acel moment totul a început de la 0”, a povestit Mihai Petre, vizibil afectat.