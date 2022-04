Momente grele pentru Minodora, chiar înainte de Paște. Mama artistei este grav bolnavă: „Sunt 18 zile de când este internată”

In articol:

În această perioadă, majoritatea vedetelor de la noi au fugit peste mări și țări pentru a se relaxa în vreo vacanță exotică, alți, însă, artiști de meserie, și-au umplut agenda cu evenimente.

Anul acesta, însă, nu este și cazul Minodorei, cea care cândva bifa eveniment după eveniment, bucurându-și fanii cu piesele sale.

„Nu văd nimic altceva în fața ochilor, nu-mi arde de nimic. Nu am mai luat spectacole, am însă mâine unul, nu l-am anulat și va trebi să merg să cânt, deși sunt într-o stare nu prea grozavă”, a declarant Minodora, notează Playtech.

Minodora [Sursa foto: Facebook]

Mama Minodorei este grav bolnavă

Din păcate, Paștele nu va aduce bucurie în sufletul artistei, dar, speră ea, să vină cu lumină în sufletele celor necăjiți, așa cum este și ea. De mai bine de două săptămâni, îndrăgita artistă trece prin momente extrem de grele, iar zilele negre nu par a se apropia de final.

Minodora spune că se află la Timișoara acum, la spital, acolo unde mama sa este internată de 18 zile. Cea care a adus-o pe lume și alături de care a trecut de-a lungul vieți prin bune și rele, cele două având o conexiune specială, se confruntă cu grave probleme de sănătate.

Artista spune că Mica, așa cum i se adresează ea, a învins o dată problemele cu care se confruntă, însă, când credea că totul merge bine, boala a revenit. Acum, femeia se află în perioada de recuperare, însă, spune Minodora, este vorba despre o luptă crâncenă.

„Mama e internată în spital, așteptăm să se facă bine. A fost ceva grav, a scăpat, acum e iar grav, iar recuperarea e foarte grea și de durată, din ce observăm. Sunt deja 18 zile de când este internată. Sunt la Timișoara, împreună cu sora mea și zi de zi așteptăm”, a mai spus artista.

De altfel, lipsa ei a fost simțită și de cei care fac parte din comunitatea sa online. Pentru că a tot fost întrebată ce anume i se întâmplă de nu mai este la fel de activă că în trecut și de ce a rupt legătura cu fanii, Minodora a avut un mesaj pentru aceștia.

Pe Facebook, cântăreața le-a mărturisit fanilor că va continua să stea departe de online atâta timp cât mama sa va avea nevoie de ea. Până ce Mica nu-și va reveni, spune Minodora, toată atenția, grija, speranța și rugăciunile sale se îndrepată către aceasta. De altfel, ea le mulțumește celor care sunt lângă ea în aceste momente grele și apreciază empatia de care dau dovadă.

”Dragi prieteni, m-ați întrebat în mesaje de ce nu am mai postat nimic de zile bune. Trec printr-o perioadă grea, o am pe Mica mea internată în spital, la Timișoara! Vă scriu acum pentru că vreau să vă mulțumesc pentru miile de mesaje de sănătate adresate mamei mele! Apreciez!! Nu voi mai posta o perioadă, până când Mica nu va fi bine! Nu am starea necesară pentru acest lucru, însă știu că îmi sunteți alături așa cum și eu vă prețuiesc enorm! Din inimă vă urez sărbători binecuvântate”, a fost mesajul publicat de artistă pe rețelele sociale.