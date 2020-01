Rude, prieteni, vecini si chiar necunoscuți abia si-au putut stăpâni lacrimile in fata acestei tragedii. Gâtuit de emotie si durere Mitropolitul Banatului a fost cel care a oficiat slujba de inmormantare.

Șiruri de lacrimi au curs pentru Alexandra, Andrei, Antonia si Adrian - cei patru copilasi care au pierit arsi, in propria lor casa. Sute de oameni - impresionati de drama unei mame care si-a pierdut intr-o singura clipa copiii - au venit la inmormantare sa o imbarbateze pe biata femeie.

Mama celor patru copii, nu a rezistat să își vadă copiii în sicrie și a leșinat în drumul spre biserică. Un echipaj medical a ajuns la fața locului pentru a-i oferi îngrijiri.

Desi i-a lasat pe cei 4 prunci in grija fratelui mai mare - nimeni n-o condamna. Biata mama plecase intr-un suflet sa-i verifice pe doi batrani pe care ii ingrijea pentru un ban in plus.

Greu a fost si pentru Mitropolitul Banatului - care s-a ocupat personal de inmormantarea micutilor. Patru trandafiri rosii au fost asezati pe sicriele cu trupurile neinsufletite ale fratilor - ca semn al nevinovatiei lor.

De la inmormantare a lipsit Alex, baiatul de 14 ani, care a incercat pana in ultima clipa sa isi salveze fratii din flacari. El se afla in continuare internat in spital, unde primeste tratament de specialitate.

In zilele următoare asistenții de la DGASPC vor sta de vorba cu el si vor stabili daca - in urma externării - va ajunge in grija statului. Mama copiilor si sotul ei sunt cercetati penal pentru ucidere din culpa si este posibil sa fie decazuti din drepturile parentale.

