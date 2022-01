Momente teribile pentru Nare si Sancar! Nu pierde un nou episod din “Fiica ambasadorului”, astăzi, la 20.00!

Un eveniment care ii va marca si speria extrem de tare pe Nare si Sancar se consuma, in aceasta seara, intr-un nou episod din “Fiica ambasadorului”, incepand cu ora 20:00, la Kanal D.

Nare trece prin momente teribile. Dupa ce a ramas fara fiica ei, femeia este incarcerata, impreuna cu Sancar. Fiica ambasadorului rememoreaza clipele teribile prin care a trecut, cu ani in urma, atunci cand a petrecut vreme buna intr-un centru de reabilitare din Elvetia, in urma incercarii sale de suicid chiar in noaptea nuntii.

Cu toata suferinta indurata, Nare stie ca doar dragostea infinita pe care i-o poarta fiicei sale, Melek, este cea care a salvat-o cu ani in urma, si care o va mereu.

In egala masura, Nare nu poate uita si ierta batjocura indurata din cauza fratelui vitreg Akin si face tot posibilul ca acesta sa fie pedepsit, chiar daca tatal lor, ambasadorul Guven Celebi ii <sustine> fiului sau comportamentul.

Sancar “turbeaza” la gandul ca tatal lui Nare are tutela micutei Melek, insa este decis sa mearga sa-si recupereze fiica, cu orice pret. Pentru prima data, dupa ani buni, Nare si Sancar lupta pentru dragostea lor unica, Melek.

Nu ratati, in aceasta seara, un episod impresionant din “Fiica ambasadorului”, incepand cu ora 20:00, la Kanal D.

