Momentele dramatice prin care au trecut cei doi soți din Crevedia, cu puțin timp înainte să-și dea ultima suflare! Fiul celor doi nu-și revine nici acum din șoc, după ce și-a văzut mama arsă și tatăl mort lângă ea: „Am recunoscut-o după ochi, atât. Nu mai

Sâmbătă seara o explozie a făcut prăpăd în Crevedia, acolo unde zeci de persoane au fost rănite și unde, din păcate, s-au înregistrat și două decese.

Explozia de la stația GPL a rănit 56 de persoane, salvatori și localnici, și a luat viața a doi soți.

O femeie a murit arsă în proporție de 96%, iar soțul ei, imediat după ce a văzut-o în stare gravă, a făcut infarct lângă ambulanță. Acum nepoții și fiul le plâng urma și își strigă durerea pierderii.

Doi soți au murit în urma exploziei de la Crevedia

Sorin, fiul celor doi soți, spune că mama sa a apucat înainte să moară să dea un telefon, apoi, în timp ce se îndrepta spre casă, în încercarea de a se ascunde de gazul care plutea prin curtea sa, explozia de la stația GPL a aruncat-o în curte și flăcările au cuprins-o.

Însă, chiar și așa, cu ultimele puteri, femeia a ajuns pe picioarele sale la ambulanță, cerând să fie salvată.

Timp în care fiul și soțul o căutau cu disperare prin casă, prin curte și prin toate ambulanțele aflate la locul tragediei din Crevedia. Primul care a găsit-o a fost soțul, care a și avut un șoc când a văzut-o pe femeie în ce stare era.

”Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă până la ușă că atunci a avut loc explozia. A ars în proporție de 96%. S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit sigură pe picioarele ei până la ambulanță… Am luat-o repede cu mașina, nu am putut să o iau pe drum pentru că domnii polițiști blocaseră traficul. Am luat-o pe câmp, pe câmp am dat de un vecin ars și el în proporție de 90%. M-am întâlnit cu tata, mi-a zis că nu știe de mama nimic. Am început să o căutăm prin casă nu era. Am ajuns la colț, tata deja ajunsese înaintea mea, a văzut-o pe targă, jos acolo, arsă și a căzut și el lângă ea. Am venit de pe câmp, am văzut ambulanța aici, un bărbat care era resuscitat, în stop cardiorespirator. Nu m-a interesat să văd cine e pentru că în primul rând, îmi căutam mama, nicidecum pe tata și am căutat pe la ambulanțe până când am găsit-o pe mama, de nerecunoscut. Am recunoscut-o după ochi, atât. Nu mai avea figură”, a declarat Sorin, conform romaniatv.net.

Momentele dramatice prin care au trecut cei doi soți din Crevedia, cu puțin timp înainte să-și dea ultima suflare [Sursa foto: Captură video]

Un șoc care l-a costat viața. Omul nu a rezistat să-și vadă soția în chinuri și, în timp ce fiul își căuta mama știind că tatăl este bine, întâlnindu-se cu el recent, bărbatul a făcut infarct.

În ciuda eforturilor depuse de medici și a manevrelor de resuscitare, bărbatul a fost declarat decedat, iar femeia arsă aproape în totalitate și-a dat ultima suflare duminică dimineața.

”Pe el l-au băgat în ambulanță l-au resuscitat, eu am luat toate ambulanțele la rând ca să văd de mama știind că el e bine acasă și am ajuns la o ambulanță și mi-a spus că nu e femeie și se chinuiau să îl resusciteze. Nu m-am uitat pentru că focul meu era să o găsesc pe ea că pe el îl știam bine, că doar vorbisem cu el cu 10 secunde înainte. Pe ea am recunoscut-o după ochi, nu vorbea, s-a uitat la mine de două ori și apoi domnii de la ambulanță au sedat-o”, a mai povestit bărbatul îndoliat.