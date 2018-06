Adelina Pestritu va deveni mama si este din ce in ce mai fericita si nerabdatoare sa-si tina fiica in brate.

In toata perioada sarcinii, frumoasa bruneta a absorbit ca un burete toate informatiile pretioase pentru o mamica la inceput de drum, in experienta maternitatii si totodata a impartasit cu urmaritoarele ei de pe retelele de socializare starea de bine si momentele speciale.

Viitoarea mamica are o relatie inchegata cu prietenii ei virtuali si le-a raspuns gravidutelor la toate curiozitatile.

Recent, o fana a intrebat-o pe fosta prezentatoare tv daca a baut cafea in timpul sarcinii si ce sfaturi i-a dat medicul in acest sens.

"Pura curiozitate, ai consumat des cafea in timpul sarcinii? Eu sunt insarcinata in 35 de saptamani si am baut foarte rar (inainte eram consumatoare inraita) si cu foooarte mult lapte de frica sa nu-mi provoace contractii. Sarcina usoara in continuare.", i-a scris Adelinei o admiratoare.

Raspunsul influencer-ului a venit prompt.