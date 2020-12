Momentul adevărului! Câți bani ar fi luat Bianca de la Alex Bodi, cât timp au fost împreună? Informații explozive din dosar

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au fost împreună din 2018

Alex Bodi nu i-a transferat bani în cont Biancăi Drăgușanu în perioada în care au fost căsătoriți, sau cel puțin asta reiese din extrasele de cont depuse în instanță de avocatul milionarului acuzat că ar face parte dintr-o rețea de proxenetism. Documentul prezentat de avocatul Cătălin Dancu arată tranzacțiile înregistrate în perioada 1 ianuarie 2019 – 10 iunie 2020 și este important în contextul acuzațiilor procurorilor la adresa lui Bodi pentru că arată atât sursele de venit ale acestuia cât și modul în care banii au fost cheltuiți.

Bianca Drăgușanu și-a plătit singură mașina

In articol:

La începutul acestui an, Bianca Drăgușanu a fost cea care i-a transferat lui Bodi aproape 40.000 euro pentru plata unui automobil Mercedes. Bodi i-a restituit suma respectivă la un moment dat, după o ceartă pe care cei doi au avut-o, încheiată cu o despărțire. În afară de acest schimb, Bianca nu mai apare ca beneficiar direct al tranzacțiilor afaceristului, cu excepția unui transfer al unei sume mici de bani, în vara anului trecut, pentru cumpărături.

Alex Bodi are probleme cu justiția

Bianca Drăgușanu nu are nicio legătură cu dosarul de proxenetism în care este implicat Alex Bodi, susține avocatul Cătălin Dancu. Acesta spune că vedeta nu a fost nici măcar audiată de procurori pentru că faptele care i se impută lui Bodi s-au petrecut într-o cu totul altă perioadă de timp decât cea în care aceasta a fost cu el.

Avocat Cătălin Dancu: ”Bianca nu are ce să caute în dosar. Nu a fost la audieri”

”Eu vă spun cu toată convingerea că Bianca Drăgușanu nu are ce să caute în acest dosar. Atâta vreme cât faptele și activitățile din dosar sunt cu mulți ani în urmă, ea practic nu are absolut nicio legătură, nu va fi audiată și nu are nici o relevanță în acest moment, în dosar. Cunoaștem că domnul Bodi Alexandru este în relație cu Bianca Drăgușanu, toată lumea știe și poate identifica în timp și spațiu această relație... Nu ajută la nimic. Absolut la nimic... Am auzit speculații, tâmpenii, iertați-mi cuvântul, că domnul Bodi vrea s-o oblige și pe Bianca să se prostitueze, s-o pună la fel, sub constrângere, să producă bani ca fosta soție. Eu înțeleg că știrile sunt necesare, că hârtia suportă orice, dar nu cred că s-a gândit nimeni de penibilul acestui gen de informații care apar în spațiul public”, a explicat avocatul Cătălin Dancu.

Cătlin Dancu, avocatul lui Alex Bodi

În perioada ianuarie 2019 – iunie 2020 nu există nici o tranzacție financiară între Alex Bodi și celelalte persoane bănuite că ar face parte din gruparea care ar fi făcut trafic de persoane în țări din Europa de Vest, cu scopul de a obține beneficii materiale de pe urma prestării de activități sexuale ale acestora. Principala sursă de venit a lui Alex Bodi a fost reprezentată de compania germană care se ocupă cu criptomonede.

Același document arată că Alex Bodi a transferat sume importante de bani în conturile fostelor lui soții, inclusiv în cel al Silviei, femeia pe care procurorii susțin că Bodi ”ar fi convins-o să se prostitueze pentru el”. Femeia nu doar că nu i-a trimis bani din prostituție lui Bodi, ci lucrurile au stat exact invers: afaceristul era cel care își întreținea fosta soție și copilul pe care-l au împreună, cel puțin în ultimii doi ani.

Alex Bodi, cercetat pentru doar 3.000 de euro

Alex Bodi a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, fiind suspect într-un dosar de proxenetism. Bodi este acuzat că ar face parte dintr-o rețea condusă de nașul său, Adrian Tâmplaru. Bodi, spun procurorii, ar fi avut trei femei care se prostituau sub constrângere, în Germania, și care îi trimiteau acestuia bani. Este vorba de sume care totalizează aproximativ 3.000 euro.

Alex Bodia cheltuit mulți bani pe produse de lux

Cătălin Dancu, avocatul lui Alex Bodi, spune că acestea nu pot fi niște acuzații serioase, în condițiile în care fostul soț al Biancăi Drăgușanu are la activ tranzacții de sute de mii de euro din conturile sale, iar procurorii încearcă să-l ”lege” pentru 3.000 euro pe care i-ar fi primit în decurs de 4 ani. În Germania, prostituția este o meserie legală, atât timp cât practicantele nu sunt constrânse să o practice.