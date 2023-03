Momentul care a marcat-o pe Mariana Ionescu Căpitănescu! Totul s-a petrecut pe scenă, la începutul carierei: „Eu îi cântam și dumneaei lăcrima”

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Interpreta de muzică folclorică păstrează frecvent legătura cu fanii ei și îi ține la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu admiratorii atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci vedeta și-a deschis sufletul în fața publicului său și a vorbit despre un moment din cariera sa care a marcat-o și care îi va rămâne mereu în suflet, fiind vorba despre începuturile sale, atunci când i-a cântat Mariei Ciobanu, iar artista lăcrima de bucurie.

„Prima oară pe scenă este cu inocență și o inconștiență. Nu știi ce ai de făcut și emoțiile sunt inerente. Dar, de fiecare dată când urc pe scenă, am emoții. Pot spune că, în ultima perioadă, le gestionez mai bine. O amintire extraordinară este atunci când am cântat cu doamna Maria Ciobanu. Am cântat la concertul dumneaei aniversar. Când eu îi cântam și dumneaei lăcrima, pentru mine a fost un moment extraordinar. Maria Ciobanu a fost modelul meu. Se observă acele ore de muncă, de căutări, de oboseală, pentru că sunt și momente critice în această viață de artist”, a declarat Mariana-Ionescu Căpitănescu, pentru un post TV.

Mariana Ionescu Căpitănescu a pierdut o sarcină în timpul unui concert

În anul 2004, în timpul unui spectacol, Mariana Ionescu a trecut printr-un moment cumplit. Interpreta de muzică folclorică a pierdut o sarcină atunci când susținea un concert, însă chiar și așa, vedeta a continuat să cânte, ajungând abia a doua zi la medic, când i s-a spus că era prea târziu pentru a mai salva fătul.

„Am pierdut-o în timpul unui recital, în 2004, la Cerbul de aur. Eram pe scenă, am simțit că mi s-a întâmplat ceva. Mi s-a făcut rău. Dar cu toată starea aceea am fost nevoită să-mi continui recitalul. Am rezistat, am cântat cu starea aceea. Când am ajuns a doua zi la medic, deja era prea târziu. Mă simțeam neîmplinită că nu aveam mai mulți copii. Eu mi-am dorit 4, 5 copii. A fost foarte traumatizant să ți se spună că s-ar putea să nu se știe…”, a precizat solista, pentru starpopular.ro .