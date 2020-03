În ziua în care Bianca Drăgușanu a împlinit 38 de ani a fost invitată în emisiunea Teo Show. Deși, toată lumea se aștepta ca vedeta să intre veselă și să fie un interviu relaxat, totul s-a complicat din momentul în care Boanca Drăgușanu a mărturisit că și-a început ziua plângând din cauza soțului ei, Alex Bodi.

”E ziua mea! Și de ziua mea se întâmplă atât de multe lucruri la care eu nu mă aștept, iar alea la care mă așteptam, nu se întâmplă, încât sunt așa...puțin într-o stare de șoc (...) Am început ziua plângând. E un subiect pe care nu vreau să-l deschidem acum, chiar de ziua mea...(...) Primul telefon de ”la mulți ani” a fost de la soțul meu la 12 noaptea. Însă după ce am închis, m-a sunat din nou și m-a ținut de vorbă 45 de minute pe un alt ton. S-a supărat, el spune că datorită unei poze pe care am pus-o pe instagram, în care spune că sunt prea sexy. A stat 45 de minute cu mine la telefon să-mi explice pe un ton pe care eu cred că nu ar fi trebuit, să-mi explice cât de mult am greșit eu că am pus această poză pe instagram”, a spus Bianca Drăgușanu.

Apoi, a încercat să explice motivul pentru care e nefericită în relația cu Alex Bodi, cel care la acel moment era soțul ei.

Momentul cheie în relația Bianca Drăgușanu - Alex Bodi! Vedeta spera într-o împăcare?

”Eu tot încerc de un an si jumătate să fiu cea mai bună variantă a mea, să fiu o femeie cu care orice bărbat să se mândrească. Eu sunt foarte mândră de mine, nu am ce să-mi reproșez, mai ales în relația pe care o am cu actualul meu soț. Eu consider că am milioane de motive să fiu fericită, și că merit asta.. Sunt în situația în care singurul lucru pe care-l mai pot face este să plâng...ca să mă descarc, pentru că cine știe ce se mai poate întâmpla până diseară...poate lucrurile se vor remedia”, a spus Bianca Drăgușanu, dând senzația că ar vrea să se împace cu Alex Bodi.

Teo Show îi pregătise Biancăi Drăgușanu o surpriză și îl invitase pe Alex Bodi să vină și el în emisiune. Acesta era în culise și aștepta să intre, când a auzit ce spune Bianca Drăgușanu. A fost momentul cheie probabil în relația dintre ei, pentru că acesta a mărturisit că nu ar fi vrut să fie pus în situața de a-și cere scuze public. A și demonstrat acest lucru, pentru că atunci când a intrat în platoul emisiunii, nu doar că nu a pupat-o pe Bianca, dar abia s-a uitat la ea. Chiar și atunci când s-a așezat pe canapea lângă aceasta, Alex Bodi nu și-a privit soția.

”Lucrurile între noi sunt tensionate. Nu am venit să ne justificăm și nici ca să dezbatem relația noastră. (...) Mă simt aiurea în situația asta, nu prea știu ce să spun. Nu putem să trecem peste trecut, asta ne răscolește cel mai mult când avem un moment de liniște (...) am decis să nu vorbim despre viața noastră personală. Momentul de față este unul exploziv. Noi, de la o simplă discuție, nu putem să vorbim liniștiți. Certurile astea nu duc undeva ok”, a spus Alex Bodi.

Momentul cheie în relația Bianca Drăgușanu - Alex Bodi! ”Lucrurile astea voiam să le evit în public”

Întrebat de Teo Trandafir ce e de făcut în situația respectivă, Alex Bodi a mărturisit că așteaptă de la Bianca un răspuns.

”Să-și ceară iertare în fața mea, în fața mamei mele. Să spună că nu i-am greșit cu nimic niciodată și că e mândru de mine. Și să-și ceară iertare, asta e părerea mea”, a spus Bianca Drăgușanu, în timp ce Alex Bodi mustăcea nemulțumit lângă ea.

”Lucruile astea voiam să le evit în public. Nu am cum să fac chestia asta. În primul rând, față de mama ei mi-aș putea cere iertare pentru anumite lucruri pe care le-am spus, dar comportamnetul dânsei față de mine nu are niciun fel de scuză, față de ea (n.red. față de Bianca) mi-am cerut scuze, deci nu sunt un om care fac anumite chestii din orgoliu.(...) I-am spus chiar să ne despărțim...”, a spus Alex Bodi.

Bărbatul, în emisiune, a dat de înțeles că el nu se gândea la despărțire la acel moment, însă faptul că Bianca Drăgușanu l-a pus într-o astfel de situație în public, l-a deranjat. Câteva zile mai târziu, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi aveau să divorțeze la notar, iar acuzațiile din ambele părți să atingă cote nebănuite. (Vezi imaginile care o spulberă pe Bianca Drăgușanu, făcute publice de Alex Bodi)