Cristina Țopescu a realizat în 2017 un interviu televizat cu tatăl ei, iar la final, a lăsat profesia la o parte și și-a arătat latura de fiică iubitoare. Cu o mare emoție în suflet, fosta realizatoare tv l-a anunțat pe tatăl ei că ar vrea să primească un răspuns foarte important de la el.

„Trebuie să mă ierți, ticule! M-ai iertat că atunci când am încercat să fug din țară nu ți-am spus nimic și că nu ai știut nimic? Mama era bolnavă. M-ai iertat pentru asta?”, l-a întrebat Cristina Țopescu pe tatăl ei.

Răspunsul lui a fost unul cu totul neașteptat pentru un tată care afla că fiica lui tocmai fusese închisă.

„În momentul acela am fost atât de surprins încât am rămas fără cuvinte și am trăit alături de tine toată suferința pe care ai parcurs-o până la eliberarea ta din închisoare.”, i-a răspuns Cristian Țopescu.

Mai apoi, Cristina Țopescu a continuat seria dezvăluirilor dureroase.

„Tu nu mi-ai spus niciodată 'Te iubesc' și eu la fel, ți-am spus foarte rar, aș vrea să îți spun că sunt foarte mândră de tine, ticu și că te iubesc!”, a spus Cristina Țopescu cu vocea tremurândă.

Cristina Topescu a murit fulgerător, în locuința ei din Afumați. Duminică seara, polițiștii au găsit-o după ce au fost informați de oamenii din localitate că vedeta zăcea fără suflare.

Totul s-a întamplat duminică, în jurul orei 22:00. Atunci s-a primit un apel la poliție că fosta prezentatoare TV este moartă. În mod surprinzator, se bănuiește că de fapt Cristina Țopescu ar fi decedată chiar de... trei săptămâni.

Primele informații arată că aceasta ar fi murit în somn. Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost dus la Institulul de Medicină Legală, acolo unde urmează să se stabilească cauza exactă a morții.