Pentru o asistentă care a luptat în prima linie cu coronavirusul, cele mai grele momente nu au fost cele de la spital, ci acelea în care a stat departe de fiul ei. Este povestea lui Charlotte care a decis să se izoleze timp de 3 săptămâni după ce a intrat în contact cu un pacient diagnosticat cu coronavirus. Tânăra mamă a decis că este mai bine pentru siguranța micuțului George să stea la bunici.

Momentul emoționant în care o asistentă și-a strâns puiul de trei ani în brațe după mai multe săptămâni de izolare: „M-am simțit ca de Crăciun”

Copilul a fost dus la bunici pe 1 Aprilie, timp în care și-a văzut părinții doar printr-un geam de sticlă. Momentul revederii, care a fost după 11 săptămâni de izolare, a fost unul cu adevărat sublim.

„Noi am mers să-l luăm în brațe și el a venit alergând spre noi. A fost copleșitor. Niciodată nu l-am mai văzut alergând atât de repede să vină să ne ia în brațe. A fost atât de minunat să îl iau în brațe din nou și sa-i aud vocea suavă. Mi-a fost atât de dor de lucrurile mici, cum ar fi cârlionții lui blonzi. Inima mea se simte din nou plină”, a spus Charlotte, potrivit Daily Mail.

Charlotte a spus că din momentul în care s-a izolat de fiul ei a pierdut șirul zilelor și primele săptămâni au fost o adevărată agonie. Mama a spus că acesta a fost cel mai mult timp pe care l-a petrecut departe de puiul ei de când acesta s-a născut.

„A fost incredibil de dificil să mă obișnuiesc să nu îl am în preajmă. Zilele au trecut greu, am încercat să facem orice pentru a trece timpul mai ușor. Am vopsit gardurile, ferestrele. Aveam nevoie să ne ținem ocupați”, a mai spus tânăra mamă.

Tănăra mămică a mai povestit că în momentul revederii cu fiul ei s-a simțit de parcă ar fi Crăciunul.