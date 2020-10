Smiley și Gina Pistol

Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți pentru prima dată! Cei doi îndrăgostiți vor avea o fetiță, iar bucuria este enormă. Chiar dacă la început, aceștia au dorit să țină sarcină ascunsă de ochii curioșilor, au decis să împărtășească această veste minunată și cu internauții.

Smiley, prima reacție după ce și-a văzut fetița la ecograf

Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți pentru prima dată și sunt extrem de emoționați și fericiți. Se pare că artistul este mult ma atent cu iubita lui la momentul actual și mai tot timpul este prezent cu ea peste tot. Totodată, în cadrul unui interviu, cântărețul a vorbit despre momentul în care și-a văzut fetița pentru prima dată la ecograf. A fost atât de emoționat, încât a uitat să filmeze tot momentul.

”Eram pregătit să filmez, dar am uitat, am uitat să fac tot. Nu mi-e teamă de absolut nimic. Aștept să văd ce o să se întâmple. Sunt convins că tot ceea ce voi trăi va fi ceva nou, cu siguranță și sunt entuziasmat să primesc ce se va întâmpla în viitor, să primesc această fetiță a noastră cu brațele deschise. Habar nu am, nu știu la ce să mă aștept”, a declarat el în cadrul unei emisiuni TV.

Viitorul tătic a vorbit și despre faptul că s-au gândit la un nume pentru fetiță: ”Da, ne gândim la un nume. Nu pot să spun că facem liste, stăm să scriem, nu-s ședințe oficiale. Doar ne gândim".

De asemenea, prezentatoarea de televiziune s-a gândit la un nume pentru micuța. Mai în glumă, mai în serios, Gina a declarat că vrea să îi pună numele Regina, pentru ca numele întreg să fie Regina Maria( Maria fiind numele de familie a cântărețului).

„Vreau să ne numim fetița Regina. Merge foarte bine cu Maria (numele de familie al lui Smiley – n.r.)”, a spus Gina Pistol.