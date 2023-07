Momentul în care Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a fost cerută în căsătorie, surprins și postat pe internet! Ce a vrut, de fapt, tânăra să arate? Mulți i-au dat dreptate

In articol:

Carmina Vârciu, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde are mulți admiratori. De asemenea, în mediul online, tânăra postează fel și fel de filmulețe și imagini amuzante, prin prisma cărora încearcă să le aducă un zâmbet pe buze celor ce o îndrăgesc.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că fiica prezentatorului TV s-a filmat cu un alt creator de conținut din mediul online și au realizat un videoclip prin intermediul căruia au adus în atenția publicului cum erau relațiile în anii 2000 și cum sunt, de fapt, acestea în prezent.

Așa se face că, în trecut, îndrăgostiții erau mult mai hotărâți, aceștia fiind extrem de radicali când venea vorba despre construirea unei familii, după cum reiese din filmulețul realizat de Carmina Vârciu, în timp ce în prezent, tinerii nu mai sunt atât de focusați pe căsătorie și viața de familie.

De asemenea, cei care au văzut clipul au reacționat imediat în secțiunea de comentarii, dându-i chiar dreptate Carminei: „Părinții mei s-au căsătorit după 2 luni, au trecut 25 de ani și încă sunt împreună”, „Mama și tata după 2 luni de cunoaștere s-au căsătorit”, „În anii 2000 băieții dădeau bilețele fetelor cu" Vrei sa-mi dai prietenia". Era altceva ce nu e acum ”.

Ce facultate studiază Carmina Vârciu

Nu de mult, Carmina Vârciu a făcut o serie de declarații despre facultatea unde este studentă în prezent. Aceasta studiază jurnalismul și, bineînțeles, a împărtășit cu cei ce o îndrăgesc și visele pe care le are după finalizarea studiilor.

Fiica lui Liviu Vârciu a dezvăluit că deja are un plan la care lucrează, fără a da însă mai multe informații, precizând doar că are legătură cu muzica.

"Mai am un an și termin facultatea. Studiez jurnalismul. Aș vrea altceva din sfera asta, nu reporterie, dar momentan am mai multe vi a se. Am unul, cel mai mare de care mă ocup, dar până atunci nu se zice, are legătură cu muzica. Am mai mulți artiști din România preferați. Pot să zic că Antonia e o inspirație mare pentru mine, pe lângă că e bombă. Delia îmi place din nou", a declarat Carmina Vârciu.

