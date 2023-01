Momentul în care David Popovici nu s-a considerat suficient de bun. Cum s-a încheiat competiția pe care credea că o va pierde „M-am îndoit de mine”

In articol:

David Popovici este noul fenomen al natației! La vârsta de numai 18 ani, tânărul a reușit să surprindă o lume întreagă cu abilitățile sale, iar la momentul actual este

Nu încape loc de îndoială atunci când spunem că David Popovici este o adevărată stea a înotului. Însă, în ciuda victoriilor pe care adolescentul le-a tot adăugat la portofoliul său, acesta mai are și unele momente în care nu este atât de sigur pe el.

Recent, înotătorul a vorbit pe rețelele de socializare despre un astfel de moment și despre cum a reușit să treacă peste el. A avut loc chiar la Campionatul de înot în bazin scurt, de anul trecut, unde Popovici a doborât un record mondial la juniori și a devenit vicecampion mondia l. Tânărul a povestit că la un moment dat s-a îndoit de abilitățile sale, dar imediat ce a intrat în apă și-a dat seamă că nu avea de ce să fie atât de nesigur pe el.

„Știu că de cele mai multe ori par foarte încrezător, dar când am participat la Campionatul Mondial de înot în bazin scurt, m-am îndoit de mine și de abilitățile mele. Înainte de a începe, încercam doar să fiu realist cu privire la ceea ce aș putea realiza, conștient fiind că nu-mi plac cursele în bazin și că, de asemenea, nu sunt foarte bun la asta. Cu toate acestea, odată ce am început, mi-am dat seama că sunt mult mai puternic decât credeam și că totul era în capul meu. Până la urmă, am reușit să stabilesc un ultim record mondial de juniori la 100 m liber și să cuceresc medalia de argint la 200 m liber, demonstrându-mi încă o dată că îndoiala și nesiguranța te pot face mai puternic ”, a scris pe Instagram David Popovici.

David Popovici, amintire amuzantă din ziua de Crăciun

Noua stea a natației și-a reamintit de copilărie și de cum erau sărbătorile de iarnă atunci. Tânărul a povestit că la un moment dat i-a cerut lui Moș Crăciun să devină shaolin, iar ziua următoare acesta i-a îndeplinit dorința. Două cozi de mătură cu câteva litere în japoneză scrise cu marker-ul îl așteptau cuminți lângă brad.

„Cea mai frumoasă amintire cu dimineaţa de Crăciun este de când mi-am dorit şi i-am cerut moşului să devin shaolin şi m-am trezit dimineaţa cu două beţe, de fapt două cozi de mătură, pe care erau scrise cu markerul nişte litere aleatoriu în japoneză… A fost cel mai tare cadou, încă am beţele acelea”, îşi aminteşte David Popovici, potrivit Pro TV.

David Popovici, gest emoționant pentru o fostă vicecampioană mondială la canotaj

Tânărul a demonstrate că este un adevărat exemplu pentru toată lumea nu doar din punct de vedere sportive, ci și în viața de zi cu zi. David Popovici a fost implicat într-o campanie umanitară care a ajutat-o pe Florentina Filipovici să își construiască o casă nouă pe baza donațiilor. Florentina este o fostă vicecampioană mondială la canotaj, mama a trei copii și se luptă în fiecare zi cu o boală cruntă alături de alte femei, cancerul mamar. Înotătorul și-a oferit echipamentul pe care l-a purtat în cadrul cursei care l-a făcut campion mondial. După construirea casei Florentinei, sportivul a postat un videoclip în care îi ura acesteia sărbători fericite și spunea că se bucură că a putut să o ajute.

„ Bună, Florentina! Urmează să intru la antrenament. Am auzit că a fost terminată casa cu succes. Sper să vă bucurați de ea, să o stăpâniți sănătoși. Mă bucur că am putut contribui și să fiu un mic ajutor în călătoria ta și a copiilor tăi și aș vrea să vă urez Sărbători fericite", spus acesta, potrivit Digisport.