Momentul în care Ioana Tufaru a întâlnit-o întâmplător pe femeia pentru care tatăl ei și-a părăsit familia. Își aduce aminte perfect ce i-a spus Vasilicăi Tastaman, atunci când au stat față în față: „Pot să spun că a lăcrimat”

In articol:

Ioana Tufaru s-a întâlnit, în urmă cu mai mulți ani, cu Vasilica Tastaman, femeia pentru care tatăl vedetei, Dan Tufaru, a luat decizia fulgerătoare de a-și părăsi familia, fără a da prea multe explicații.

Ioana Tufaru, despre discuția pe care a purtat-o cu Vasilica Tastaman

Deși a trecut mult timp de la întâlnirea celor două, Ioana Tufaru a povestit abia acum ce dialog a purtat cu cea de-a doua soție a tatălui său.

Ioana Tufaru avea doar un an și jumătate atunci când tatăl ei, Dan Tufaru, a venit acasă și i-a spus Andei Călugăreanu că s-a îndrăgostit de altcineva. Pe vremea aceea, actorul a luat decizia de a-și părăsi familia pentru a forma o relație cu Vasilica Tastaman, femeia cu care s-a și căsătorit ulterior. După ani buni de la toate aceste întâmplări, Ioana Tufaru a vorbit, în emisiunea „Online Story” by Cornelia Ionescu, despre ruptura care s-a produs între părinții ei, dar și despre cea de-a doua soție a tatălui său. Vedeta a dezvăluit că s-a și întâlnit cu Vasilica Tastaman, în urmă cu mai mulți ani.

Actrița aproape că a izbucnit în plâns atunci când a realizat că o are în fața ei chiar pe fiica lui Dan Tufaru , însă Ioana i-a mărturisit acesteia că nu i-a purtat niciodată pică și că nu a considerat-o vinovată pentru divorțul părinților ei.

Citește și: Detaliul scos la iveală de Ioana Tufaru, după decesul cumnatului ei. Fiica Andei Călugăreanu și soțul său s-au confruntat cu o situație halucinantă: "A stat săracul și a luat-o la pas prin fiecare cimitir"

„Ioana Tufaru: Tatăl meu a fost cel care a luat această decizie (n.r. să se separe de mama ei).

Cornelia Ionescu: Dan Tufaru s-a îndrăgostit de o altă femeie, o altă actriță celebră la acea vreme.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Șoferul care a provocat carambolul de pe A1 spune că a fost orbit de soare. Cinci oameni au murit, alți doi sunt grav răniți- stirileprotv.ro

Ioana Tufaru: Vasilica Tastaman, care, din păcate, nici ea nu mai este printre noi. Eu nu i-am purtat niciodată pică doamnei Vasilica Tastaman, ba din contră, o apreciam ca artistă, ca actriță. Vezi tu, întâmplarea a făcut să ne aducă pe amândouă în același loc, la un eveniment, nu mai știu exact ce eveniment era, la Teatrul de Comedie. Pe vremea aceea nu era cu pozele, cum este acum, în schimb era cu autografe. M-am dus la ea să-i cer un autograf și în timp ce scria m-a întrebat cum mă numesc și am spus: "Ioana, și sunt fiica Andei și a lui Dan Tufaru". Pot să spun că a lăcrimat, mi-a pus mâna așa pe față și mi-a spus: "Să nu-mi porți pică, n-a fost vina mea, așa a fost să fie, a fost mâna destinului". Și i-am spus: "Nu, dar nu v-am purtat pică absolut niciodată, să nu trăiți cu impresia asta". La scurt timp după discuția și întâlnirea noastră ea s-a prăpădit și într-un fel m-am bucurat: "Uite, n-a plecat cu sufletul îndoit, că sunt supărată”, a povestit Ioana Tufaru, la emisiunea „Online Story” by Cornelia Ionescu.

Citește și: Ioana Tufaru, în doliu! Nici acum nu-i vine să creadă că l-a pierdut. Totul s-a întâmplat fulgerător: „Mi-e sufletul sfâșiat de durere. A murit brusc”. Nici soțul ei nu-și revine din șoc

Ioana Tufaru s-a întâlnit, în urmă cu mulți ani, cu femeia pentru care tatăl ei și-a părăsit familia [Sursa foto: Captură Video]

Ioana Tufaru, mărturisiri dureroase despre copilărie

Dacă Vasilicăi Tastaman nu i-a purtat pică niciodată, fiica Andei Călugăreanu a recunoscut, însă, că a fost supărată mult timp pe tatăl ei pentru faptul că acesta le-a părăsit, pe ea și pe mama sa. Ioana a mărturisit că i-a fost foarte greu să-l ierte pe Dan Tufaru pentru alegerea lui și pentru faptul că, în copilăria ei, bărbatul o căuta foarte rar. Chiar și acum, la vârsta de 46 de ani, Ioana Tufaru își amintește că tatăl ei uita deseori de zilele ei de naștere și că nu au petrecut niciodată un weekend întreg împreună, ba mai mult, întâlnirile lor erau aproape inexistente.

Citește și: „Tata lipsește întregii familii” Alexandru Arșinel ar fi împlinit vârsta de 84 de ani. Fiul cel mic al actorului i-a făcut pomană tatălui său

Citeste si: „Au plecat 5 deodată și au rămas descoperite anumite sectoare. Zece copii sunt cu Mariana, iar șase sunt cu Nicoleta. Îmi mai doresc copii tot cu ele.” Cine este George Chirilă, bărbatul care are 16 copii cu două surori- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Să înțeleagă și el anumite chestii". Cheloo, despre divorțul lui Cătălin Bordea. Reacția artistului a făcut înconjurul internetului- radioimpuls.ro

„Pe tatăl meu am fost supărată foarte mult timp, chiar și după ce el nu a mai fost, foarte greu mi-a fost să-i ofer iertarea, într-un final am reușit. Și pentru simplul fapt că a plecat așa cum a plecat. Când a venit acasă i-a spus mamei: "Fă-mi bagajul, m-am îndrăgostit de altcineva și plec". Și mama l-a întrebat: "E din teatru?". "Da". "E Vasilica?". "Da". Implicarea lui a fost foarte puțină, chiar spre zero.

Cornelia Ionescu: Cât l-ai văzut în perioada când erai copil?

Ioana Tufaru: La zilele mele de naștere, dacă își amintea, noi nu am aut weekenduri petrecute împreună, rar când își amintea suna, chestii de cinci minute, mi-aduc aminte că atunci când eram de vârstă cu Luca (n. r. fiul ei) m-a dus la Zoo și cam atât”, a mai povestit Ioana Tufaru, în emisiunea Corneliei Ionescu.