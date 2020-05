In articol:

Margherita de la Clejani a cedat psihic în vara lui 2012, când a dat un examen de bacalaureat care a marcat-o enorm din punct de vedere mental. Elevă a liceului Dinu Lipatti, ea a ratat BAC-ul la mustață, în ciuda faptului că a promovat toate probele.

Margherita a luat nota 6,4 la română, 5,2 la istorie și 6,35 la geografie. Astfel, media ei generală a fost 5,98, cu două sutimi mai mică decât media 6, care asigura promovarea BAC-ului. Fata Vioricăi din Clejani a făcut contestaţie, însă fără acest lucru nu a ajutat-o prea mult.

Margherita de la Clejani a cedat psihic: "Nu mi se pare corect"

"Am scris 'Luceafărul'. Am luat luceafărul ăla şi l-am desfăcut în patru, în cinci, în şase. Şi nu mi se pare corect ca eu să iau nota 6.40. Am făcut contestaţie şi mi s-a scăzut din notă! De ce? Nu mi se pare corect", a spus fiica Clejanilor, după afişarea rezultatelor finale la Bac. Viorica de la Clejani, mama Margheritei, a răbufnit: "Să le ia dracu de sutimi".

Până la urmă, Margherita din Clejani a luat BAC-ul în sesiunea de toamnă a anului 2012, după ce a obţinut media 6,65. Margherita a revenit zilele trecute în prim-plan după ce a provocat un accident. Mai mult, ea riscă un dosar penal pentru consum de substanțe interzise.