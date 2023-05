Momentul în care Radu de la „Casa iubirii” a aflat că sora lui a dispărut de acasă! A izbucnit în hohote de plâns în brațele Cristinei: „Eu mă rog să se rezolve”

In articol:

Radu de la „Casa iubirii” și familia lui au trecut printr-o situație de coșmar, după ce Aura, sora lui, a dispărut fără urmă de acasă, fără să spună unde și cu cine pleacă! Tânărul a aflat vestea șocantă chiar în momentul în care filma o nouă ediție pentru show-ul matrimonial de pe Kanal D, iar în acel moment

a simțit că totul se destramă în jurul său. A încercat să se abțină și să nu arate cât de afectat este, dar frica l-a copleșit și a început să plângă!

Radu a izbucnit în plâns, în brațele Cristinei, după ce a aflat că sora lui este de negăsit

Deși în „Casa iubirii” era atmosferă de petrecere, iar toți concurenții dansau și se simțeau bine, Radu tocmai ce primise o veste pe care nu credea că o va primi vreodată. A aflat că sora lui este de negăsit și se gândea doar la ce era mai rău. Astfel, tânărul a decis să se distanțeze complet de colegii de emisiune și s-a retras într=o cameră unde să fie numai el sigur pentru a-și pune gândurile în ordine. Cristina, însă, i-a sesizat lipsa și a mers după el să-l consoleze. Radu abia mai putea să-și stăpânească friica care-l cuprinsese, iar tot ce a putut să-i spună fostei sale iubite a fost doar atât: „Pur și simplu n-am chef de nimic, nu vreau să particip la nimic, vreau să plec și acum la modul cel mai serios. Eu mă rog să se rezolve” .

În momentul în care Cristina l-a luat în brațe, acesta nu a mai putut să se abțină și a izbucnit în hohote de plâns, fără a mai scoată niciun cuvânt sau să schițeze vreun alt gest.

De asemenea, la acel moment, tânărul a anunțat că a făcut tot ce ține de el pentru a o găsi pe Aura: „Mi-e foarte frică! Am sunat la Poliție și nu știm nimic de ea!”

Unde a fost găsită Aura?! Chiar Radu a făcut anunțul

După circa 48 de ore, tânăra a fost găsită, iar în prezent se află în siguranță! Totuși, aceasta nu era într-o stare tocmai bună atunci când s-a întors, iar Radu și familia sa vor avea grijă de cei care au păcălit-o pe Aura și au făcut-o să treacă

prin această situație.

„Era plânsă din câte am înțeles de la sora mea Mihaela. Era foarte plânsă, cu niște ochi roșii, nu știu sigur. Acum o să sun acasă. A venit fără telefon, fără adidași, trebuie sa aflăm cum e treaba. Mulțumim lui Dumnezeu că a scăpat cu bine. Nimeni nu o să scape din chestia asta, nici ăla care a dus-o cu mașina. O să aflu și cine e femeia aia, oricum e o proxenetă, vă dați seama. Aflu eu tot. Au fost mână în mână toți. Și aia care era cu ea în mașină, care cică îi era prietenă. Era în pericol, da. Nu vă mai puneți încrederea, info pentru copilele de 16 ani, nu vă mai încredeți în oameni de pe Internet, nu vă mai urcați în orice mașină. Poliția s-a sesizat, pentru că poliția a dat-o în urmărire generală pe ea, s-au dus la toți suspecții. Ăla care a mințit că nu a dus-o cu mașina, poliția a fost la el acasă, el practic a mințit, el a dus-o în București. El la poliție a dat declarație falsă, iar mie mi-a spus că îi era frică să recunoască.

Ea este acasă, bine, sănătoasă, întreagă. Dumnezeu chiar a protejat-o. Practic ăla nu a luat-o cu forta în mașină, Aura s-a lăsat păcălită de o prietenă de-a ei, nouă nu ne-a spus că rămâne în parc cu o prietenă care o duce la București. Ea s-a urcat în mașina băiatului respectiv. ÎI cunoștea. Și pe el si pe ea. Era o mafie acolo. A fost o mafie în mașina respectivă. Nu era iubitul ei, nu avea nicio treabă.(...) S-a ajuns la iubire cu un om de pe internet pe care nu îl cunoștea. Ăștia care racolează fete pe internet vor căuta mereu fete care nu se înțeleg bine cu familia, unde există probleme în familie. Ei acolo bat, pentru că ei le câștigă încrederea copilelor. Ăsta era mai mare, avea 22-23 de ani, ea are 16 ani, e copil, clasa a 9-a, la liceu.(...) Mi-a venit în cap cazul cu Alexandra Măceșanu, cu Dincă, cu butoiul. La cazul de la Caracal m-am gândit, ceva de genul, să nu ajungă așa, numai asta aveam în cap. Am pus și răul în față, când am văzut că nu răspunde atâtea zile”, a explicat Radu pe internet.