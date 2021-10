Momentul în care Reghecampf putea fi pus sub acuzare pentru bigamie! Antrenorul a făcut nunta înainte să se pronunțe divorțul! Dezvăluiri exclusive

In articol:

13 ani a stat Laurențiu Reghecampf cu prima soție, Mariana și tot atât cu Anamaria Prodan. Antrenorul nu a putut să depășească acest punct critic și de fiecare dată s-a grăbit să divorțeze pentru o altă femeie.

Rghecampf s-a însurat cu Anamaria înainte să se pronunțe definitiv divorțul de Mariana

În 2008, Reghecampf a fost atât de nerăbdător să se recăsătorească încât a făcut-o înainte ca divorțul de Mariana să se fi pronunat definitiv. Mai exact, Reghe și Prodan s-au căsătorit pe 14 iunie 2008, în Las Vegas, iar data limită la care fosta nevastă putea să facă recurs la hotărârea de divorț era 26 iunie 2008.

Laurențiu Reghecampf, alături de prima soție, Mariana

Dacă Mariana ar fi făcut recurs, Reghecampf s-ar fi trezit în situația cu totul specială de a avea în paralel două soții: una acasă și cealaltă în America. În aceste condiții, el ar fi putut ajunge să fie acuzat de bigamie, pentru care codul penal prevedea în acel moment pedeapsa cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Din fericire pentru el, Mariana nu a făcut recurs, iar divorțul a rămas definitiv cu data anterioară căsătoriei cu Anamaria Prodan.

Citeste si: Laurențiu Reghecampf, cerere neașteptată pentru Anamaria Prodan: „Mi-a cerut să renunț la numele lui de familie”- bzi.ro

Citeste si: Anamaria Prodan nu are nicio avere de împărțit cu Laurențiu Reghecampf: ”Dacă acea fată e gravidă, e o mare problemă”

Acum, Laurențiu Reghecampf pare motivat din nou să închei rapid socotelile cu Anamaria Prodan pentru că iubita lui, Corina, ar fi însărcinată și urmează să-i aducă pe lume un al treilea urmaș.

Ce spune Anamaria Prodan despre divorțul de Lurențiu Reghecampf

Doar că divorțul de Anamaria se anunță mult mai complicat decât cel de Mariana.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodanvor divorța după 13 ani de căsnicie

„Eu am aflat prima dată de divorț când conduceam. M-a oprit un polițist și m-a intrebat cum s-a întâmplat asa ceva. Că tocmai a anunțat soțul dumneavoastră în presă, că divorțează. Vorbim foarte rar, pentru că eu consider că ce am avut de spus am spus, frumos și elegant. Pentru mine nu mai există loc de întoarcere, de împăcare. Pentru că pe mine mine, un om nu trebuie să mă mintă sau să mă trădeze. Probabil nu a mai fost fericit. Am vorbit rar.(...)

Citeste si: Anamaria Prodan nu are nicio avere de împărțit cu Laurențiu Reghecampf: ”Dacă acea fată e gravidă, e o mare problemă”

Eu nici acum nu vreau să cred că există așa ceva, că a existat altă femeie. Nu vreau să vorbesc despre asta. Eu pot să divorțez în 30 de minute la Ambasada din America. Eu sunt omul care nu regret nimic. Ceea ce vedeți astăzi, îmi este străin și mie. Nu îmi doresc să fiu târâtă în așa ceva. Nu îl cunosc pe omul de astăzi, nu îmi trebuie un astfel de om. Mă simt foarte trădată”, a povestit Anamaria Prodan la emisiunea lui Cătălin Măruță.