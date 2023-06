Momentul în care Smiley a simțit că-i fuge pământul de sub picioare. A crezut că totul se prăbușește în jurul lui. Nu-și poate scoate nici acum din minte cuvintele mamei sale, când i-a dat vestea: "Am început să plâng, nu mă mai puteam opri"

In articol:

Smiley nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din țara noastă. Datorită carismei și talentului său, de-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes în industria muzicală.

Încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, a scos hit după hit, motiv pentru care a ajuns să aibă o mulțime de fani care îi apreciază toate melodiile.

Artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mulți ani alături de Gina Pistol și au împreună și o fetiță, pe nume Josephine. Cei doi s-au căsătorit recent, iar acum se bucură de un nou capitol din viața lor în calitate de soț și soție.

Cu toate acestea, Smiley este o persoană destul de rezervată când vine vorba despre viața sa personală pe care a decis să o țină ascunsă de ochii curioșilor. Fanii cunosc puține detalii despre familia artistului, dar și despre provocările pe care le-au întâmpinat de-a lungul vieții. Cântărețul a păstrat întotdeauna discreția, însă recent a vorbit despre un moment cu totul și cu totul dramatic.

Tatăl lui Smiley s-a confruntat cu probleme de sănătate, fără ca artistul să știe

Atât artistul, cât și cu familia sa s-au confruntat cu o problemă gravă, după ce tatăl lui a suferit un atac cerebral. Smiley a suferit enorm, mai ales că a aflat vestea la doar câteva săptămâni distanță, atunci când se afla în America. Vestea a căzut ca un șoc, iar gândul că ar putea să-și piardă tatăl l-a distrus. Acela a fost momentul când a început să schițeze un refren prin care să facă trimitere la tatăl său.

„Când a venit refrenul piesei, ideea ei, eram în America, plecat de vreo două luni și jumătate. Era o zi foarte frumoasă afară. Și țin minte că am vorbit cu mama și am simțit că ceva e în neregulă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și cumva a fost nevoită să-mi spună. Tatăl meu suferise un atac cerebral și ei nu mi-au spus. Eu nu știam! Se întâmplase cu două – trei săptămâni înainte să-mi spună.”, a spus Smiley în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

Smiley a compus o piesă despre familia sa

Îndrăgitul artist a fost extrem de trist și tulburat atunci când a aflat că tatăl său se confruntă cu probleme grave de sănătate. Smiley a povestit că după ce a încheiat convorbirea telefonică cu mama sa, a mers în cameră și a început să plângă în hohote. Cu toate acestea, a simțit o chemare, aceea de a scrie versuri. Atunci a fost momentul când piesa „Confesiune” a luat naștere. Este de departe una dintre cele mai emoționante melodii ale artistului, în care vorbește despre familie și dorul față de părinții săi.

„După ce am închis telefonul cu mama, m-am dus în dormitor și am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri. În timp ce plângeam, auzeam o voce în cap care-mi zicea: Scrie, scrie, scrie! Dar așa, de nicăieri. Poate o să ziceți că sunt nebun. Și am scris refrenul ăsta: Îmi e dor de tine, tată, vreau să ne vedem mai des”, a mărturisit artistul în cadrul aceluiași podcast.

Smiley și tatăl său. [Sursa foto: Facebook]