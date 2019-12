Citeste si: Un bărbat din Arad a distrus șapte mașini și a sărit de la etaj cu o macetă în mână

Citeste si: Maria este cel mai tânăr parlamentar! Are 22 de ani și se iubește cu un politician cu 43 de ani mai în vârstă

Chandler Moore a mers la plajă alături de familia lui, Tatăl lui a declarat pentru CNN că era o zi însorită, „perfectă pentru surf”. A mai spus că plaja era aglomerată şi că mai mulţi surferi se aflau deja în apă atunci când a intrat în valuri împreună cu fiul său.

Micuțul abia se ridicase pe placă, iar la scurt timp a fost dezechilibrat de ceva ce părea a fi un pește, din câte și-au putut da seama părinții.

Filmarea realizată de camera GoPro ataşată de placa familiei Moore a surprins însă întregul incident: copilul fusese răsturnat chiar de un rechin, înotătoarea dorsală a acestuia fiind perfect vizibilă în imaginile video.

Tatăl micuțului a postat filmarea pe contul lui personal de Twitter.

Rechinii sunt o prezenţă comună în zona plajei New Smyrna, iar estimările specialiştilor spun că fiecare om care înoată în acel perimetru se află la aproximativ 3 metri depărtare de unul dintre ei.

A 9-year-old boy was surfing with his dad in Florida when a shark appeared to knock him off his surfboard. https://t.co/2Y26gawnwy pic.twitter.com/96bWee8TDY